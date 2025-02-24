المنامة، البحرين - وقعت ستارت أب بحرين، المنصة الوطنية الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين والمدعومة من قِبل صندوق العمل “تمكين“، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع أكاديمية جنرال أسمبلي البحرين، الرائدة في مجال التعليم التقني والتحول الوظيفي، بهدف تعزيز الابتكار ودعم نمو منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.

تهدف ستارت أب بحرين إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير منظومة داعمة، وتسهيل الوصول إلى الموارد المطلوبة، والإسهام في تعزيز فرص النمو. في حين تؤدي أكاديمية جنرال أسمبلي البحرين دورًا فاعلاً في تعزيز المهارات التقنية للكفاءات البحرينية وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية مثل هندسة البرمجيات وتصميم تجربة المستخدم وتحليل البيانات، يتماشى منهجها مع احتياجات ومتطلبات السوق. والجدير بالذكر أن أكاديمية جنرال أسمبلي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية مهنية لخريجيها، حيث ساهمت في تعزيز فرص العمل لهم وعززت ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، مما يؤكد التزامها بسد فجوة المهارات الرقمية في المملكة.

وستعمل هذه الشراكة الإستراتيجية على تعزيز إمكانية الوصول إلى برامج التعليم التقني المتطورة، بما في ذلك البرمجة وتصميم تجربة المستخدم وتحليل البيانات، والتي يتم تقديمها من خلال نموذج التدريب العملي في جنرال أسمبلي البحرين. وستساعد الخبرة المشتركة لكل من ستارت أب بحرين وجنرال أسمبلي الجيل القادم من رواد الأعمال البحرينيين في الوصول إلى الكفاءات التقنية المطلوبة لنجاح وتعزيز الأعمال.

بهذه المناسبة، صرحت ليلى رجب، مديرة التسويق في جنرال أسمبلي البحرين: "تمثل شراكتنا مع ستارت أب بحرين استثمارًا كبيرًا في مستقبل المشهد الريادي في البحرين. حيث سنعمل على تعزيز قدرات رواد الأعمال من خلال ربطهم ببرامجنا التقنية الرائدة وشبكة واسعة من الخريجين المتميزين، مما يُمكّنهم من بناء أعمال ناجحة في سوقٍ شديد التنافس."

ومن جانبها صرحت مريم ملك، مدير المشروع في ستارت أب بحرين: "نحن سعداء ومتحمسون لهذه الشراكة مع جنرال أسمبلي البحرين التي سوف تساهم في تعزيز النمو في منظومة الشركات الناشئة في البحرين ". وأضافت "تمثل شراكتنا نقطة تحول مهمة في تزويد الشركات الناشئة البحرينية وتمكينها بالمهارات الرقمية والموارد التعليمية اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد اليوم الذي تحركه التكنولوجيا".

تلتزم كل من ستارت أب بحرين وجنرال أسمبلي البحرين بقيادة التغيير الإيجابي ودعم رواد الأعمال البحرينيين في إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. للمزيد من المعلومات حول أي مبادرات قادمة، يمكن زيارة موقع ستارت أب بحرين وجنرال أسمبلي البحرين.

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