تعكس الشراكة التزام ستاربكس المستمر بتنمية الروابط الإنسانية ودعم المجتمعات المحلية

الرياض: أعلنت ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجموعة الشايع، وجمعية "صوت متلازمة داون" (SAUT) عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى إيجاد فرص مبتكرة لتعزيز جودة الحياة جودة الحياة ذوي متلازمة داون وأسرهم. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في العاصمة الرياض.

وتعكس هذه الشراكة التزام ستاربكس المستمر بتنمية الروابط الإنسانية ودعم المجتمعات المحلية، مع البناء على جهود "جمعية صوت متلازمة داون" في تمكين الأفراد الذين يعيشون متلازمة داون عبر برامج التعليم والتدخل المبكر والتوعية. ومن خلال توحيد الجهود، تسعى المؤسستان إلى خلق فرص جديدة للتواصل والدعم للأفراد المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم..

قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية صوت متلازمة داون: “نؤمن في جمعية صوت متلازمة داون (SAUT)،بأن لكل فرد من ذوي متلازمة داون الحق في الازدهار، والانتماء، والمساهمة في مجتمعه. وتأتي شراكتنا مع ستاربكس كدليل حي على قوة التعاون في تعزيز الشمول وإحداث أثر إيجابي وملموس للعائلات في مختلف أنحاء المملكة. "

من جهته، قال محمد محمود النجار، نائب الرئيس الأول لستاربكس في مجموعة الشايع: "تنطلق هذه الشراكة من إيماننا بأن المجتمعات تزدهر عندما يشعر كل فرد بحضوره، ويُسمَع صوته، ويُحتفى بشموليته. ويسعدنا التعاون مع جمعية صوت متلازمة داون للمساهمة في تعزيز ثقافة الانتماء والدعم للأفراد الذين يعيشون متلازمة داون وأسرهم، وتمكينهم من فرص أوسع للتواصل والنمو."

وتستند هذه الشراكة إلى رؤية مشتركة تركز على دور اللحظات اليومية البسيطة في تعزيز شعور ذوي متلازمة داون بالانتماء داخل المجتمع. وتعمل ستاربكس وجمعية صوت متلازمة داون على دمج مبادئ الشمولية في التجارب الاعتيادية، سواء من خلال توفير مساحات مرحّبة، أو تنفيذ برامج مشتركة، أو عبر المشاركة الفاعلة في البيئات التي يتواجد ويتفاعل فيها الأفراد. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم دعم عملي للأسر، وإيجاد شركاء يستجيبون لاحتياجات تلك الأسر.

جدير بالذكر أن جمعية صوت متلازمة داون حائزة على أعلى درجة في معيار الاستراتيجية (رواد المعايير) في جائزة تميز المنظمات غير الربحية 2025 – مؤسسة الملك خالد، تأكيدًا لتميزها في التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الأثر المجتمعي. وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

