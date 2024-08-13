دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ستادا"، الرائدة عالميًا في مجال صناعة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، عن استحواذها على العلامة التجارية "فيتو" من شركة "ليو فارما"، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتوسيع نطاق أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

ويعد " فيتو" من أشهر الأدوية التي يوصى باستخدامها لعلاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية، وأمراض القُرح، ومصابي الجروح والخدوش، حيث يصنف بإنه منتج من أصل عشبي عالي الأمان، نظرًا لاحتوائه على مادة "ريجيناز" المستخلصة من نبات القمح، وهي مادة تعمل كحاجز وقائي ضد العوامل الخارجية، لتساعد في عملية تجديد خلايا الجلد والتخلص من الخلايا الميتة مما يعزز من عملية الشفاء الطبيعية للبشرة، ويتم تصنيعها في شركة "دامور للأدوية" الإيطالية.

وتتضمن عملية الاستحواذ انتقال العلامة التجارية المتعلقة بالمنتج، والتي كانت تديرها شركة ليوفارما إلى شركة "ستادا"، ليس فقط في الأسواق الرئيسية مثل مصر والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إنما أيضا ستنتقل تبعاتها إلى أسواقاً أخرى مهمة في دولٍ مثل الجزائر، والبحرين، والعراق، وكينيا، ولبنان، وليبيا، وموريشيوس، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وقطر، وتونس، واليمن.

وبهذا الصدد قال نائب الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة بشركة "ستادا"، ستيفان جاكمين: "نتطلع إلى تسخير خبراتنا الكبيرة والقوية في مجال التسويق والمبيعات لدفع عجلة نجاح "فيتو" في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من منطلق التزام "ستادا" الراسخ بأن تكون الشريك المفضل في مجال الرعاية الصحية لدى المستهلكين في هذه الأسواق".

وعلى صعيد موازٍ لعملية الاستحواذ، وقعت شركة "ستادا" - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفاقية توريد وتوزيع مع شركة " دامور للأدوية" الإيطالية.

نبذة عن شركة ستادا

هي شركة رائدة في مجال تصنيع الأدوية عالية الجودة، تعمل في ثلاث قطاعات طبية رئيسية هي: منتجات الرعاية الصحية التي لا تستلزم وصفة طبية، والأدوية الجنيسة والأدوية المتخصصة، يقع مقرها الرئيسي بمدينة "باد فيلبيل" الألمانية. وتوزع منتجاتها في 115 حول العالم. حققت "ستادا" خلال العام المالي 2023، إجمالي مبيعات بلغ 3,734.8 مليون يورو، وسجلت نسبة أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 802.1 مليون يورو، يعمل في ستادا، منذ 31 ديسمبر 2023، أكثر 11677 موظفًا حول العالم.

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