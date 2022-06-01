· "سبينس" توقف الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في أبوظبي اعتبارًا من 1 يونيو ومن دبي اعتبارًا من 1 يوليو.

· السوبرماركت يكافئ زبائنه على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بخصم 25 فلسًا على كل فاتورة تسوّق

· "سبينس" يطرح كيس تسوق مميزًا بإصدار محدود مصنوع من الأكياس المعاد تدويرها ومصمم بالتعاون مع دار التصميم المستدام المحلية الحائزة على الجوائز Peahead Eco.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت متاجر "سبينس"، المملوكة محليًا، عن تفعيل التزامها بالحدّ من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع متاجرها المنتشرة بأنحاء دولة الإمارات.

واعتبارًا من الأول من يونيو، تزيل متاجر "سبينس" في أبوظبي الأكياس البلاستيكية من جميع نقاط البيع، في خطوة تنسجم مع السياسة الجديدة التي وضعتها هيئة البيئة بأبوظبي والرامية إلى حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع نقاط البيع ابتداءً من الأول من يونيو. ومن المقرّر أن يعقب هذه الخطوة وقف استخدام الأكياس الورقية أحادية الاستخدام في يوليو المقبل.

كذلك تلتزم متاجر "سبينس" في دبي بحظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلّل الحيوي والمواد النباتية القابلة للتحلل، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وتلتزم "سبينس" بالمبادرات البيئية والاجتماعية معتبرة أن على الجميع مضافرة الجهود لتقليل استهلاك أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، نظرًا لكونها غير ضرورية في ظلّ وجود بدائل قابلة لإعادة الاستخدام.

وقرّرت متاجر "سبينس" مكافأة المتسوقين على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بمنحهم خصمًا قدره 25 فلسًا على إجمالي فاتورة المشتريات في كل مرة يُحضرون فيها كيس التسوّق معهم إلى المتجر، وذلك لمساعدتهم على تبني التغيير. وتعاكس هذه الطريقة تمامًا فكرة دفع 25 فلسًا لاستخدام كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام، وتأمل "سبينس" في أن تساهم هذه الطريقة في تحفيز الزبائن على التحرّك بوعي نحو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وتطرح "سبينس" اليوم أيضًا مجموعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بتصاميم مبتكرة. وكانت الشركة أبرمت شراكة مع "بيهد إيكو" d EcoPeahea، إحدى دور التصميم الفني المستدام الحائزة على الجوائز والتي تتخذ من دبي مقرًا، وذلك لتطوير كيس تسوق فاخر مصنوع من مواد مستدامة بالكامل ومن أكياس بلاستيكية معاد تدويرها من "سبينس".

وقد صُممت حقيبة التسوّق محدودة الإصدار لتكون حقيبة متعددة الأغراض، وقد صُنعت يدويًا ضمن إطار أخلاقي بأيدي حرفيّين في عجمان باستخدام حقائب "سبينس" أحادية الاستخدام معاد تدويرها، ومن جلد الفلين المستخرج والمستورد من مصادر مستدامة. وتُباع هذه الحقائب حصريًا في متاجر "سبينس" مختارة، اعتبارًا من الأول من يونيو.

وبهذه المناسبة، قالت صوفي كوركت مدير الاستدامة في "سبينس" إن الشركة تحرص على تكريس جهودها دعمًا لنمو الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار سياسة الدولة الرامية للحدّ من الأكياس البلاستيكية

ذات الاستخدام الواحد، واتخاذ خطوة إضافية تتمثل في تفعيل إزالة الأكياس الورقية في جميع متاجر الشركة. وأضافت: "تكمن الاستدامة في صميم استراتيجية "سبينس"، ونحن ملتزمون بدعم الهدف الوطني المتمثل في الحظر التامّ لجميع الأكياس أحادية الاستخدام في دولة الإمارات بحلول العام 2024، وسنواصل تقديم المكافآت والمبادرات لمساعدة زبائننا على اتباع سبل عيش أكثر رفقًا بالبيئة، مثل مبادرة "المتسوق المتميز" الجديدة التي وضعناها ونطلقها بالتعاون مع "بيهد إيكو"، فمن الرائع مشاهدة كيف تتحوّل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى شيء عملي مفيد وأنيق".

من جانبها، أعربت كريستين إيريس ويلسون مالكة شركة "بيهد إيكو" عن سرورها بالشراكة مع "سبينس"، تحت مظلة مستقبل أكثر استدامة. وقالت إن طرح الحقيبة الجديدة لا يقتصر فقط على الرغبة في تشجيع أفراد المجتمع المحلي على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق وإنما يمتدّ إلى التفكير بوعي في المواد التي يشترونها. وأضافت: "ينبع اهتمامنا بتقليل النفايات من حبّنا لكوكبنا، وإذا كان هذا الأمر يمثل تحديًا يوميًا، فإن كل خطوة نتخذها، مهما كانت صغيرة، سوف تُحدث فرقًا. ونهدف بإعادة تدوير المواد، إلى تجنيبها الوصول إلى مكبّات النفايات، لتُستخدم ويُستفاد منها مرات عديدة".

وتشكل هذه المبادرة جزءًا من حملة "سبينس" المسمّاة "لنغلق الحلقة"، التي تجسّد التزام الشركة بالعمل نحو نظام دائري لإدارة النفايات والمساعدة في سدّ الفجوة القائمة في اقتصاد البلاستيك.

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فرح خنجر

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