دبي، الإمارات العربية المتحدة: تضافرت جهود محلات السوبرماركت "سبينس" - المملوكة محلياً – و "صيدلية أستر" الرائدة لتقديم أول مفهوم شامل للصحة وجودة الحياة في متاجر "سبينس" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر إطلاق المشروع المشترك في الربع الأخير من 2022، ويأتي كاستجابة مباشرة لطلب المستهلكين المتزايد على المنتجات عالية الجودة التي يسهل الوصول إليها وتحسن صحتهم وجودة حياتهم.

وسيوفر المفهوم الجديد مجموعة حصرية من الفيتامينات عالية الجودة، والمعادن، والمكملات الصحية، والأطعمة المتخصصة، ومنتجات التجميل الطبيعية. وتعزيزاً لفلسفة سبينس "Eat Well, Live Well"، فإن عملية الحصول على مختلف المنتجات بصورة مسؤولة وأخلاقية ستقود عمليات التوريد التجاري، مما يمنح العملاء منتجات ومكونات طبيعية بحيث تكون مفيدة لهم وللكوكب.

ويوضح سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في "سبينس"، الإمارات العربية المتحدة: "نحن متحمسون للشراكة مع صيدلية أستر من أجل إطلاق أول سوبرماركت بمفهوم صحي لجودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتنا سوبرماركت محلي حقاً، فإن المجتمع يقع في صميم قلبنا، ومهمتنا تتمثل في توفير ما يفيد العملاء وإلهامهم لعيش حياة أفضل يوماً بعد يوم. إن عروضنا الشاملة والجديدة لجودة الحياة هي استجابة مباشرة لرغبة عملائنا في عيش حياة صحية أكثر. ونحن ملتزمون بفهم احتياجات عملائنا وسلوكياتهم في التسوق، وما يجب علينا فعله لمساعدتهم على العيش بشكل أفضل".

وتعليقاً على الشراكة، قالت أليشا موبين، نائب المدير العام لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية: "ترتكز صيدلية أستر على فلسفة ’الصحة هي السعادة‘، والتي تنعكس في جهودها لجعل عروض الصحة وجودة الحياة متاحة بسهولة وقريبة من الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن متحمسون لهذه العلاقة الجديدة مع سبينس، حيث يمكننا معاً أن نقدم للعملاء في الإمارات طريقة ملائمة يسهل الوصول إليها للتسوق والحصول على أفضل منتجات الصحة والعافية. ومع عقود من الخبرة بيننا، نحن واثقون من تقديم تجربة عملاء استثنائية ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في وقت لاحق من هذا العام ".

وبالرغم من أن مستوى الوعي بالصحة وجودة الحياة كان في اتجاه تصاعدي قبل تفشي فيروس كوفيد-19، إلا أن الجائحة العالمية ساعدت على تسريع طلب المستهلكين على المنتجات الصحية. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الصحة وجودة الحياة في العالم إلى 7 تريليون دولار أميركي (حسب المعهد العالمي للصحة). وقبل كوفيد، بلغت قيمة القطاع 4.9 تريليون دولار أميركي.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الصحة والسعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين من أولويات الحكومة. وتحدد استراتيجيتها الوطنية لجودة الحياة 2031 خطة شاملة مدتها 10 سنوات تهدف إلى جعل الإمارات رائدة على مستوى العالم في مجال جودة الحياة. وينصب التركيز الرئيسي على تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية، وخيارات التغذية الصحية، والصحة الذهنية الجيدة، والتفكير الإيجابي، والمهارات الحياتية الجيدة.

وانطلاقاً من مكانتها المحبوبة والمفضلة بين المغتربين والمواطنين على حد سواء، تتمتع محلات "سبينس" بسمعة طيبة وناصعة في التفكير الاستباقي، ومواكبة التغييرات في اتجاهات محلات السوبرماركت، وظهور منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تطوّرت "أستر" لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية الموثوقة للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف كومار: "يؤكد هذا المشروع المشترك من جديد التزامنا تجاه شعب الإمارات لإحداث فرق حقيقي في المجتمعات التي نعمل فيها. ومع تزايد الطلب من المستهلكين الواعين على محلات السوبرماركت لتوفير مجموعة متنوعة من منتجات الصحة والعافية تحت سقف واحد، نحن في مهمة ابتكار وتوسيع عروض البيع بالتجزئة لدينا لجعل الحياة الصحية أكثر سهولة ويسر".

سيتم الإعلان عن أول محلات سبينس التي تقدم المفهوم الجديد قريباً، مع خطة تنفيذ واسعة لاعتماد المفهوم في مختلف الفروع في شتى أرجاء الدولة.

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نبذة عن "سبينس":

بدأت قصة "سبينس" في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. ونمت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر متاجر التجزئة المميزة والمفضلة في المنطقة، مع 65 متجراً في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبشعبية واسعة بين المغتربين والسكان المحليين في المنطقة، تتمتع "سبينس" بسمعة طيبة وجديرة لتفكيرها المستقبلي، ومواكبتها الدائمة للتغييرات التي تطرأ اتجاهات الطبخ، وظهور منتجات جديدة حول العالم. واليوم، تمكّنت "سبينس"، التي يملكها المواطن الإماراتي علي البواردي، من بناء علامة قوية توفر منتجات فائقة الجودة، وتقدّم مستوى عالٍ من خدمة العملاء. وإلى جانب ذلك، تبقى معايير الغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دائماً في طليعة روح الشركة - وهو سبب واحد فقط لتعريف علامة "سبينس" التجارية بأنها "التجربة الأعذب والأكثر ابتكاراً".

نبذة عن أستر دي إم للرعاية الصحية

صيدلية أستر هي جزء من مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، والتي تعتبر واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ومع تركيزنا المتأصل على التميز الإكلينيكي، فإننا أحد المؤسسات القليلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي عبر الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة والمتخصصة من خلال 29 مستشفى، و 121 عيادة، و 446* صيدلية، و 17 مختبراً، و 109 مركز لتجربة المرضى في سبع دول، بما في ذلك الهند. ولدينا أكثر من 27,200 موظف متخصص، بما في ذلك 3,441 طبيباً، و 7,901 ممرضاً وممرضة عبر المناطق الجغرافية التي نتواجد فيها، حيث نقدم وعداً بسيطاً لكنه قوي للمعنيين بخدماتنا: "سنرعاك بشكل جيد". نحن نصل إلى جميع القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدمات الرعاية الصحية المميزة لدينا عبر العلامات التجارية "أستر"، و "ميدكير"ـ و "أكسس".

*بما في ذلك 201 صيدلية في الهند تديرها "ألفاوان ريتيل فارميسيز برايفت ليمتد" بموجب ترخيص تجاري من أستر.

للاستفسارات الإعلامية:

فرح خنجر

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