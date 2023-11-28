بالشراكة مع "البيادر إنترناشيونال"

التحوّل إلى حل التغليف المستدام يُتوقع أن يقلل انبعاثات "سبينس" من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% أو ما يعادل ستة أطنان مترية سنويًا

عبوات rPET تمثل تقدمًا ملموسًا من جانب "سبينس" نحو الإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية التزاماتها الخاصة بالاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت علامة "سبينس"، السوبرماركت البارز في بيع المواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة مع شركة "البيادر إنترناشيونال" المختصة بتصنيع العبوات، لتوريد العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها من نوع rPET للاستخدام في متاجرها.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع العام 2023 الذي كانت أعلنته دولة الإمارات عامًا للاستدامة.

وتتعاون شركة البيادر مع عدد من الشركاء الإقليميين لجمع النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى بلاستيك معاد تدويره، ما يسهم في خفض كميات النفايات البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات. وتستخدم الشركة هذا البلاستيك المعاد تدويره، والمعروف اختصارًا بالاسم rPET، في إنتاج حلول تغليف مستدامة ومبتكرة لصالح علامة "أغذية سبينس" الخاصة بسبينس. وتمثل هذه الشراكة خطوة إيجابية مهمة من الناحية البيئية لعلامة سبينس، إذ يستهلك إنتاج عبوات rPET كميات أقلّ بكثير من المياه والطاقة والوقود مقارنةً بالعبوات البلاستيكية التقليدية، الأمر الذي يُتوقع أن يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%.

ومن المقرر خلال المرحلة الأولى من تحول سبينس إلى استخدام العبوات الجديدة، التي تبلغ نسبة البلاستيك المعاد تدويره فيها 30%، استخدام هذه العبوات في مخبز سبينس لتعبئة تشكيلة منتجات الكرواسون والمفن التي تشتهر بها علامة "أغذية سبينس". ونتيجة لذلك، تتوقع سبينيس خفض استهلاكها السنوي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ستة أطنان مترية قابلة للقياس سنويًا، إضافة إلى خفض كميات نفايات PET البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات بمقدار طنين سنويًا، ما يُبرز التزام سبينس الراسخ تجاه البيئة.

وتحمل كل عبوة يدخل بلاستيك rPET المعاد تدويره في تصنيعها ملصقًا برمزٍ للاستجابة السريعة من شركة البيادر (Al Bayader Recycl'd) يسمح للمستهلكين عند مسحه بمعرفة تاريخ تصنيع العبوة البلاستيكية المعاد تدويرها، والنسبة الدقيقة لمحتوى rPET في العبوة، بهدف تعزيز ثقة العملاء في هذه المبادرة، من خلال التتبع المستقل للمحتوى البلاستيكي المعاد تدويره، وذلك عن طريق منصة R-Cycle الرقمية الأوروبية المستقلة والمفتوحة، المختصة بتتبع منتجات التعبئة والتغليف المعاد تدويرها ومنحها سجلًا رقميًا موثوقًا به.

وبهذه المناسبة، أعرب واريك غيرد المدير العام للتسويق لدى سبينس، عن فخره بإدخال العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها إلى تشكيلة المنتجات التي تحمل علامة "أغذية سبينس"، مؤكدًا تركيز سبينس على إحراز تقدم ملموس نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزاماتها تجاه الاستدامة، وقال: "استطعنا تحقيق هذا الإنجاز المهم في مسيرتنا المستدامة بفضل ما أبدته شركة البيادر، شريكنا في مجال التعبئة والتغليف، من ابتكار واهتمام". وأعرب غيرد عن أمله في التوسع بمشروع التعاون هذا والتمكن من خلق المزيد من التأثيرات البيئية الإيجابية في المستقبل.

وتتبع سبينس في إطار استراتيجيتها للاستدامة، إجراءات لتقييم دورة حياة المنتجات عند تصميم جميع العبوات ومنتجات التعبئة والتغليف الجديدة، والتي تأخذ في الاعتبار التأثير البيئي للمنتج طوال دورة حياته، وبما يشمل انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك المياه وتأثيرات التلوث. وتُعد عبوة rPET الجديدة، التي تأتي في سياق تلك الإجراءات، جزءًا من استراتيجية منتجات التعبئة الدائرية التي تتبعها سبينس لتقليل ما يُعرف بـ "الاستخدام الأول" للمواد.

من ناحيته، أعرب جميل حداد نائب الرئيس لقطاع التسويق الاستراتيجي في البيادر إنترناشيونال عن سروره بالإعلان عن الشراكة مع علامة سبينس، التي وصفها بـ "شريكنا الرائد في مجال التجزئة"، قائلًا إنها أول سوبرماركت في دولة الإمارات يتحول إلى عبواتنا المعاد تدويرها من مادة rPET. وأضاف: "يسهم هذا التحول في تعزيز جهود التصدي للتغير المناخي والمضي باتجاه تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، بفضل ما يقدمه من فوائد كبيرة للبيئة، وبصفتنا شركة إقليمية بارزة في مجال التغليف والتعبئة تتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا، فإننا نلتزم بابتكار أكثر المنتجات استدامة لتلبية احتياجات الأسواق، وما هذه الشراكة سوى خطوة مهمة في مساعينا الرامية إلى الدفع بجهود التحول إلى منتجات التغليف المعاد تدويرها والإسهام في تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2031".

وتفخر كل من سبينس والبيادر بتوافقهما الوثيق مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، ورؤية دولة الإمارات 2031 الراميتين إلى تحقيق الحوكمة المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، كالبنية التحتية الخضراء، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، وذلك في الفترة التي تسبق الاستعدادات لانعقاد الدورة الثامنة والعشرين المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها دولة الإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.

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نبذة عن سبينس:

بدأت قصة سبينس في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. وواصلت الشركة تنمية أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أبرز متاجر السوبرماركت المفضّلة في المنطقة بوجود 61 متجراً في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تحظى سبينس بشعبية واسعة في أوساط الوافدين والمواطنين في المنطقة، وتتمتع بسمعة طيبة وجديرة بها نظراً لتحلّيها بتفكير مستقبلي، ومواكبتها الدائمة لظهور المنتجات الجديدة والتغيرات في توجهات الطبخ حول العالم. واليوم، تمكّنت سبينس دبي، التي يملكها المواطن الإماراتي علي البواردي، من ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توّفر منتجات فائقة الجودة وتقدّم خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دومًا في مقدّمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرّد أحد الأسباب العديدة التي تعرّف علامة سبينس التجارية على أنها "التجربة الأكثر نضارة".

تشكل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من أهداف شركة سبينس التي تسعى لإحرازها عبر خطة "لنعمل معًا على أسس أسلم" نحو عام 2025، وذلك في جميع مجالات الشركة، بدءًا من تقليل هدر الطعام، والتحوّل بعبوات الأغذية إلى حلول أكثر استدامة، وصولًا إلى تقليل البصمة الكربونية ومواصلة برنامج "حاضنة الأعمال المحلية".

نبذة عن البيادر إنترناشيونال

تُعد شركة "البيادر إنترناشيونال" شركة عالمية متخصصة في تصنيع الحلول المبتكرة والمستدامة في مجال تعبئة المواد الغذائية بحسب الطلب، وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية والمنزلية.

يعمل في الشركة أكثر من 1,000 موظف من 30 جنسية، وتخدم 9,000 عميل تجاري وملايين المستهلكين حول العالم، وتضم محفظة منتجاتها أكثر من 3,000 منتج، فيما تمتلك وتدير ثلاثة مجمعات تصنيع بطاقة إنتاجية تزيد عن 31,000 طن سنويًا. وتتمتع البيادر إنترناشيونال بحصة سوقية كبيرة في العديد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 16 موقعًا صناعيًا ولوجستيًا، وتتوسع في أوروبا وإفريقيا. كذلك، تمتلك الشركة تسعة متاجر للبيع بالتجزئة ومنصات للتجارة الإلكترونية.

وتحلّ البيادر في طليعة جهود الاستدامة، حيث تنشط في تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز المسؤولية البيئية. وفي عام 2021، بنَت الشركة أول سطح يعمل بالطاقة الشمسية في المرافق التابعة لقطاع تعبئة المواد الغذائية في دولة الإمارات، ما يُؤكد التزامها بممارسات الطاقة المستدامة. وتهدف الشركة منذ عام 1991، إلى أن تصبح أكثر شركات تعبئة المواد الغذائية استدامة في المنطقة، ونالت في هذا السياق شهادات من مجلس رعاية الغابات وبرنامج المصادقة على شهادات الغابات، ما يعكس صورة الجهود المبتكرة الرامية لإنشاء منتجات رفيقة بالبيئة على مدى أكثر من عقدين.