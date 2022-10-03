"سبينس" و "هواء" تتعاونان لتشجيع الزبائن على إرجاع عبوات المياه المستعملة إلى المحلات لإعادة استخدامها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محلات السوبرماركت "سبينس" - المملوكة محلياً - عن بدئها اختبار أول مشاريعها لـ "إرجاع وإعادة استخدام" عبوات المياه المستعملة، كجزء من برنامجها للاستدامة "لا وقت للهدر". وبالشراكة مع "هواء" (hawa®)، وهي شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بإنتاج مياه الشرب المستدامة من رطوبة الجو، تهدف "سبينس" إلى تحفيز زبائنها على المبادرة واتباع أسلوب حياة يُراعي متطلبات البيئة.

وتمتد فترة اختبار المشروع التي انطلقت في 26 سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر 2022، وتشجع المتسوقين على إعادة عبواتهم الزجاجية الفارغة من hawa® إلى فريق خدمة العملاء في خمسة متاجر مشاركة من "سبينس" في دبي ورأس الخيمة. ومن هناك، سيتم إرجاع العبوات إلى منشآت التصنيع الخاصة بشركة hawa®، حيث سيتم فحصها وتنظيفها وفق معايير التصنيع، لكي تصبح جاهزة لإعادة التعبئة، وعرضها مرة أخرى على رفوف السوبرماركت. كما سيتم إرسال أي عبوات لم يتم اختيارها لإعادة الاستخدام إلى إحدى شركات تصنيع الزجاج لإعادة تدويرها مع النفايات المُعالجة وبالتالي توفير الطاقة في عملية الإنتاج.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من حملة سبينس "لنغلق الحلقة"، والتي ترفع من مستوى الوعي حول الأنظمة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفر حلاً سهلاً للعملاء للتخلص من نفاياتهم بطريقة مسؤولة، وتتيح بدورها إعادة استخدام المواد لأغراض أخرى. وسيحصل زبائن "سبينس" الذين يشاركون في هذه التجربة أيضاً على قسيمة خصم بقيمة 1 درهم إماراتي لكل عبوة زجاجية يتم إعادتها، مقابل مشترياتهم التالية من hawa®.

وقالت صوفي كوركت، مديرة الاستدامة في "سبينس": "يسعدنا أن نتشارك مع hawa® في هذا المشروع الذي يعتبر مثالاً رائعاً على كيفية اختبار وتفعيل الجهود من أجل بناء اقتصاد دائري لمواد التعبئة والتغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن في سبينس، نتطلع دائماً إلى تقليل النفايات التي ننتجها، وإلى جعل الأمور سهلة وبسيطة للعملاء بقدر الإمكان، وتقديم تجربة تسوق أكثر استدامة".

وتمكّنت hawa® سريعاً من إضافة منتجاتها إلى رفوف "سبينس" بعد فوزها بجائزة سبينس لحاضنة الأعمال المحلية في العام 2021. كما أنها أول شركة إماراتية تقوم بإنتاج مياه الشرب من رطوبة الجو، وذلك باستخدام تكنولوجيا متطورة تحوّل الرطوبة في الهواء إلى مياه شرب معدنية مفلترة ومعبأة ببراعة.

وأضاف غريغوري سوفاج، الشريك المؤسس لشركة hawa®: "تتمثل مهمتنا في ’جعل العالم صديقاً أقوى للبيئة‘ من خلال إنتاج مياه شرب نقية وعذبة ومستدامة، ليست مفيدة لعملائنا فحسب، بل لكوكب الأرض أيضاً. وعلى الرغم من أن إنتاج الزجاج يعد أكثر تكلفة واستهلاكاً للطاقة من إنتاج البلاستيك، إلا أنه مصمم لإعادة استخدامه. ويعمل نظام إعادة الاستخدام هذا على توفير المواد الخام والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لأنه يقلل من الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج عبوات جديدة. إن جلب مصدر مياه جديد وتعبئته

محلياً من مخزون الرطوبة اللامحدود من حولنا، هو خطوة رائعة لمشوار الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل الحفاظ على أمن المياه لأجيالنا القادمة".

وفي إطار المساعي المبذولة للتحول بنجاح إلى اقتصاد دائري، فإن الأهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات لدولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على ضمان أن 75% من النفايات البلدية الصلبة لها أقل تأثير عملي على البيئة بحلول عام 2025، مع زيادة هذه النسبة إلى 85% بحلول عام 2035. وتهدف الإمارات أيضاً إلى تقليل إنتاج النفايات البلدية الصلبة إلى 1.4 كجم للفرد يومياً بحلول عام 2025، وإلى 1.2 كجم للفرد يومياً بحلول عام 2035 - بانخفاض من متوسط 2.3 كجم للفرد في العام 2022.

ودعماً لمبادرات النفايات البلاستيكية لحكومة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، تبنت "سبينس" سياسات الاستعمال لمرة واحدة في الدولة عند آلات الدفع في جميع متاجرها. وتهدف محلات السوبرماركت أيضاً إلى تقليل مواد التغليف والتعبئة الخاصة بمنتجاتها بنسبة 30%، وزيادة عدد المواد المتجددة المستخدمة في موادها للتغليف والتعبئة بنسبة 40% بحلول عام 2025.

تشمل المتاجر المشاركة في مبادرة hawa® للإرجاع وإعادة الاستخدام: سبينس ليان، تاون سنتر ميدوز، ميدان، ورأس الخيمة – لمزيد من المعلومات حول أنشطة الاستدامة للسوبرماركت، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: info/-ecyclingae/r-https://www.spinneys.com/en.

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نبذة عن "سبينس":

بدأت قصة "سبينس" في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. ونمت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر متاجر التجزئة المميزة والمفضلة في المنطقة، مع 65 متجراً في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبشعبية واسعة بين المغتربين والسكان المحليين في المنطقة، تتمتع "سبينس" بسمعة طيبة وجديرة لتفكيرها المستقبلي، ومواكبتها الدائمة للتغييرات التي تطرأ اتجاهات الطبخ، وظهور منتجات جديدة حول العالم. واليوم، تمكّنت "سبينس"، التي يملكها المواطن الإماراتي علي البواردي، من بناء علامة قوية توفر منتجات فائقة الجودة، وتقدّم مستوى عالٍ من خدمة العملاء. وإلى جانب ذلك، تبقى معايير الغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دائماً في طليعة روح الشركة - وهو سبب واحد فقط لتعريف علامة "سبينس" التجارية بأنها "التجربة الأعذب والأكثر ابتكاراً".

نبذة عن hawa®:

"هواء" (hawa®) هي أول مياه شرب معبأة محلياً يتم إنتاجها مباشرة من رطوبة الجو. وباعتبارها إنجازاً عظيماً جديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبع hawa® مساراً صحياً ومستداماً للأعمال، حيث توفر مصدراً نقياً وغير محدود للمياه الآن

وللأجيال القادمة. وتستخدم منشأتها الحديثة في رأس الخيمة أحدث التقنيات المتطورة لتحويل رطوبة الجو إلى مياه شرب معدنية مفلترة ومعبأة ببراعة.

للاستفسارات الإعلامية:

فرح خنجر

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