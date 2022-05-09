(المنامة، مملكة البحرين): حصل سبير و هو تطبيق التكنولوجيا المالية الذي يتخذ من دولة الكويت مقرًا له، على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمزود للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة ، ليمهد الترخيص بذلك الطريق لسبير لبدء عملياته في الربع الثاني من عام 2022.

سبير هو تطبيق مصمم لتشجيع الناس على تبني عادات مالية ذكية وسليمة عبر تقسيم أوجه الإنفاق و تقديم وسائل دفع آمنة. يسمح التطبيق للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع عن طريق التحويلات من حساب إلى حساب، بالإضافة إلى تقديم حلول دفع الفواتير المصرفية المفتوحة للشركات والتجار.

و سيتم ربط تطبيق سبير مع جميع البنوك الكبرى في البحرين للسماح للمستخدمين بجمع حسابات بنكية متعددة ومراقبة جميع الأرصدة من خلال التطبيق، علاوة على القدرة على تتبع الإنفاق، وتحديد الميزانيات، وإجراء المدفوعات بسهولة وأمان.

هذا وسوف يلبي التطبيق أيضًا احتياجات الشركات في البحرين من خلال توفير حلول دفع أسرع وأرخص وأكثر أمانًا، حيث ستتمتع الشركات بفوائد متعددة مع سبير، بما في ذلك الرسوم المنخفضة، والتحويلات المباشرة من حساب إلى حساب، ودرجات أعلى من الأمان. إضافة إلى ذلك، يمكن للمحلات ونقاط البيع استخدام سبير لإنشاء رموز الاستجابة السريعة (QR) وإنشاء روابط للمدفوعات.

يشار إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة (open banking) تتيح للعملاء المزيد من الخيارات والتحكم في بياناتهم المالية. كما أنها تمكنهم من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية الغير متوفرة في منطقة الشرق الأوسط. حققت الخدمات المصرفية المفتوحة مؤخراً زخمًا سريعًا في الشرق الأوسط ، ويشير تحليل سبير إلى أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة إلى أكثر من 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025، مع توقع نمو أسرع ناتج عن تبني المزيد من البلدان في المنطقة للخدمات المصرفية المفتوحة.

وبهذه المناسبة، علقت السيدة دلال الريس، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في سبير، قائلة : "هنالك حاجة من قبل المستخدمين لتجارب مالية أفضل، سواء كان الأمر يتعلق بطريقة تسديد مدفوعاتهم أو محاولة فهم معلومات الإنفاق الخاصة بهم. نعمل في سبير على الارتقاء بالطريقة التي يدير بها المستخدمين أموالهم ونقدم لهم تجارب شخصية للغاية، وكل ذلك مدعوم من خلال روابط آمنة بمعلوماتهم المصرفية."

وأضافت الريس: "تعد مملكة البحرين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني إطار عمل للخدمات المصرفية المفتوحة، لذلك فنحن نتطلع للمساهمة في هذا الإطار عبر تقديم هذا التطبيق، بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير تجربة إدارة أموال سلسة للجميع."

الجدير بالذكر أن سبير يعمل حاليًا على الانطلاق في أسواق أخرى ستشهد طرح الخدمات المصرفية المفتوحة قريباً، مع وجود خطط للتوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن سبير:

سبير هو تطبيق مصمم لتشجيع الناس على تبني عادات مالية ذكية وسليمة عبر تقسيم أوجه الإنفاق وتوجيه المستخدمين لفهم أين تذهب أموالهم. يقدم التطبيق رؤى ذكية حول أنماط الإنفاق مع التحليل والتصنيف الآليين، كما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات المدفوعات بين الأقران (Peer to peer).

ويوفر سبير أيضًا للمحلات ونقاط البيع طريقة أسرع وأرخص وأكثر أمانًا لاستلام المدفوعات من عملائهم. ويمكن للتطبيق بدء عمليات التحويل من حساب إلى حساب، إضافةً إلى تقديم حلول دفع الفواتير عبر الخدمات المصرفية المفتوحة.

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مهمتنا:

نقدم في سبير تجربة إدارة أموال سلسة للجميع للبقاء على اطلاع دائم بحياتهم المالية وبناء مجتمع من المدخرين الأكثر ذكاءً.

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جويل ألمظ Joelle@andrapr.com