نجاح آخر يعزز مكانة سبير كمقدم خدمات مبتكرة في منظومة المصرفية المفتوحة المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

(الرياض، المملكة العربية السعودية)- أعلنت سبير (Spare)، مقدم خدمات مصرفية مفتوحة مصرح ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، عن نجاحها في إكمال التصريح الفني وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الصادر عن البنك المركزي السعودي. تؤكد هذه الخطوة مكانة سبير كمقدم خدمات رائد في منظومة المصرفية المفتوحة متسارعة النمو في المملكة.

ويؤكد التصريح الممنوح التزام سبير المتواصل بالامتثال للوائح التنظيمية، وتعزيز الابتكار، والتركيز على خدمة العملاء. ومن خلال الوفاء بجميع اشتراطات ومتطلبات البنك المركزي السعودي، نجحت سبير في تأكيد مصداقيتها كشريك موثوق لتوفير خدمات المصرفية المفتوحة التي تتميز بالأمان والشفافية والابتكار للعملاء في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصريح يتيح لسبير تطبيق واختبار خدمات المصرفية المفتوحة المتميزة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية ووفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وتعليقًا على هذا الخطوة الهامة، قالت دلال الريس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لسبير: "إن الحصول على التصريح الفني لا يُظهر مدى الجهود الدؤوبة التي بذلناها لتطبيق خدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة فحسب، بل أيضًا يعد بمثابة تقدير لمهمتنا الأساسية في توفير حلول آمنة ومبتكرة لخدمات المصرفية المفتوحة بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية وفق رؤية السعودية 2030. تعد هذه الخطوة هامة في مسيرتنا نحو المستقبل، ونتطلع إلى الفرص الواعدة التي سنعمل عليها".

والجدير بالذكر أن سبير انضمت إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي خلال عام 2022م لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة. وكان البنك المركزي السعودي قد طرح مبادرة البيئة التجريبية التشريعية في عام 2018 لدعم شركات ومؤسسات التقنية المالية المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في الاستفادة من التقنيات القائمة والناشئة في توفير حلول وخدمات مالية مبتكرة للسوق السعودي.



وتحرص سبير على التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة في التقنية المالية لتعزيز منظومة المصرفية المفتوحة في المملكة. ومن خلال التواصل الآمن والسلس بين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية، تسعى سبير إلى اكتشاف فرص جديدة واعدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك وفق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة 2030 للمملكة العربية السعودية.

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نبذة عن سبير (Spare)

تعد سبير لخدمات المصرفية المفتوحة صممت لتوفير البنية التحتية اللازمة لربط الجهات التي ترغب في الوصول إلى البيانات بطريقة آمنة.

سبير مرخصة من مصرف البحرين المركزي كمزود خدمات معلومات الحساب ومزود خدمة الدفع. كما أن سبير مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لاختبار خدماتها المبتكرة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، كما تعد جزءًا من البيئة التجريبية التشريعية للتقنية المالية لبنك الكويت المركزي.

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