تعيين الخبير المصرفي فيكاس ثابار بمنصب الرئيس التنفيذي للأعمال في منصة "سبوكتو" لقيادة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد منصة "سبوكتو" من الشركات التابعة لـ"يوبي"، وإحدى أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في العالم والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار "شركات اليونيكورن".

تقدم منصة "سبوكتو" من أول مقرٍ إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، عمليات سلسة للمقرضين موجهة رقمياً بهدف التخفيف من حدة المخاطر وتحصيل الديون.

تسعى "سبوكتو"، التي ترى من دولة الإمارات نقطة انطلاقها نحو العالمية، إلى أن تكون جزءاً من مبادرة "جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند"، وهي الشراكة التي أقيمت مؤخراً بين مركز دبي المالي العالمي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومبادرتها للريادة والتميز والتنوع والقدرة على التكيف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سبوكتو"، إحدى شركات "يوبي"، عن إطلاق منصتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً إقليمياً لها. وتسعى "سبوكتو"، المنصة الرائدة في مجال التخفيف من حدة المخاطر، إلى تأسيس حضور لها في المنطقة، حيث ترى من دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق لخططها الطموحة في الوصول إلى العالمية.

تقوم منصة "سبوكتو" الموثوقة والرائدة في مجال تخفيف حدة المخاطر، باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، لتزويد المقرضين بتجربة عملاء محسّنة، وآليات مطوّرة لتحصيل الديون، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال.

وتعتمد مجموعة منتجات "سبوكتو" على أكثر من 5 آلاف خوارزمية خاصة بها لتطبيق تقنيات تعلّم الآلة، والذكاء الاصطناعي التنبؤي، من أجل تحليل البيانات المُبهمة والحصول على نتائج واضحة. ونتيجة لذلك، تزود المنصة عملاءها من المقرضين، بعمليات سلسة وموجهة رقمياً فضلاً عن تحسين شبكة الأمان المالية الخاصة بهم، والتي بدورها تقلل من الاعتماد على الطاقة البشرية وتخفض من معدلات الارتداد مع زيادة معدلات التسديد الذاتي.

وبهذه المناسبة، قال غاوراف كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يوبي": "إن توسعنا دولياً -انطلاقاً من دولة الإمارات التي تعتبر رائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي- هو علامة فارقة في مسيرة شركتنا الطموحة بالتوجه نحو العالمية. وإننا على ثقة من أن شركة ’سبوكتو‘ ستساهم في دفع عرض القيمة الخاص بنا نحو الأفضل بشكل فعال، لما لها من خبرة في مساعدة المقرضين لتجاوز بيانات الائتمان التقليدية، والاستفادة من حل إدارة المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتهم الائتمانية".

ومن جانبه، قال سوميت سريفاستافا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبوكتو": “إننا متحمسون لبدء رحلتنا نحو العالمية انطلاقاً من دبي، بصفتها إحدى المراكز المالية العشرين الكبرى على مستوى العالم. وسيتيح لنا وجودنا هنا فرصة بناء وتوسيع نطاق أعمالنا في جميع أنحاء المنطقة، حيث نبتكر مع شركائنا وعملائنا في هذا العمل الدقيق الذي يتطلب دراية في مجالات البيانات والتكنولوجيا والخدمات المالية. وإن انطلاقنا في دولة الإمارات سيعزز مهمتنا لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، في التخفيف من المخاطر مما سيضمن علاقة مستدامة بين المقرضين والمقترضين لسنوات قادمة".

هذا وقد تم تعيين فيكاس ثابار رئيساً تنفيذياً للأعمال، ليتولى مهمة قيادة أعمال "سبوكتو" في الإمارات العربية المتحدة وعموم المنطقة. يمتلك ثابار خبرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في مجال تمويل المستهلك، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات. وكان قد عمل سابقاً مع مؤسسات مالية رائدة في دولة الإمارات والمنطقة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال ثابار: "افتخر بمواكبتي لدخول شركة ’سبوكتو‘ إلى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نقدم نهجاً تعاونياً يعتمد الرقمنة بالدرجة الأولى لتخفيف المخاطر في القطاع المالي هنا. ومن المتوقع أن يعود افتتاح أول مكتب دولي لـنا في المنطقة، بالنفع على فئتين هما: المقرضون أولاً، والأفراد والشركات الصغيرة المنتشرة في المنطقة ثانياً. وستعمل منصتنا على تمكين المقرضين والمؤسسات المالية من تحسين عملياتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية، وعمليات التحصيل، مما يتيح فرصة توسيع نطاق أعمالهم وفتح فرص جديدة مع مجموعة أوسع من العملاء. كما سيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز سلامة نظام الإقراض، والشمول المالي، من خلال تمهيد الطريق للمقرضين لتزويد الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمزيد من الفرص الائتمانية".

تزامناً مع ازدياد الإقبال على استخدام المدفوعات الإلكترونية ونمو حلول التكنولوجيا المالية المحلية إثر تداعيات جائحة "كوفيد-19"، أصبح من المتوقع نمو سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعدل سنوي مركب يبلغ 12% وصولاً إلى عام 2027 [1]. ووفقاً لنتائج آخر تقرير من شركة "ريفينيتيف" [2]، فإن تداعيات الجائحة كان لها أثر كبير على وظائف إدارة المخاطر والامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشير إلى ازدياد الحاجة لتقنيات مبتكرة لحماية سلامة الأنظمة المالية. لذلك اعتمدت منصة "سبوكتو" نماذج التحليلات التنبؤية والتعليمية القائمة على تعلم الآلة، بما في ذلك الرؤى التقنية، والنفسية، والديموغرافية، والاجتماعية، بهدف تحسين مشاركة العملاء والتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية.

تأسست منصة "سبوكتو" في عام 2017 بدعم من شركة "يوبي"، إحدى أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في العالم، ومنذ ذلك الحين أبرمت المنصة شراكات مع أكثر من 21 مؤسسة مالية، بما فيها بنك "اتش دي اف سي"، وبنك "أي سي أي سي أي" في الهند، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري في الإمارات العربية المتحدة. ولقد تمكنت المنصة من مساعدة أكثر من 30 مؤسسة مالية على الحد من المخاطر وتطوير عملية التحصيل الإلكتروني لديها، كما قامت "سبوكتو" بمعالجة 95 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حتى الآن، وتعاملت مع 52 مليون عميل مما أدى إلى خفض تكاليف تحصيل الديون بنسبة 57%، وتحسين 18% من مستويات الكفاءة لشركائها.

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