المملكة العربية السعودية، الرياض : أعلنت شركة سبمر Submer، الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات، عن تعزيز عملياتها في المنطقة من خلال تأسيس شركتها التابعة في المملكة العربية السعودية. وسيتولى المهندس خالد الجامد قيادة هذا التوسع الإقليمي مع التركيز على ترسيخ مكانة سبمر الشرق الأوسط وأفريقيا كشريك في التصميم والبناء والاستدامة لمراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، بما يمزج بين تطوير الأعمال ونمو المنظومة المحلية والشراكات الإقليمية والتنفيذ التشغيلي.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا استراتيجيًا في مسيرة التوسع العالمي لشركة سبمر وتجسد التزامها بدعم مبادرات التحول بالمنطقة - بما في ذلك رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2031. كما تعزز مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين الإقليميين في مجالات استدامة مراكز البيانات والتحول الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. وسيتولى خالد قيادة وتنفيذ استراتيجية دخول الأسواق الإقليمية وتنسيق الموارد العالمية والمحلية وضمان التميز في التنفيذ وتشكيل هوية سبمر الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز إقليمي للمهارات والتقنيات المتقدمة.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولًا كبيرًا لتصبح مركزًا عالميًا لمراكز البيانات، حيث من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات من 1 غيغاواط في عام 2025 إلى 3.3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا السياق، بلغت قيمة سوق مراكز البيانات في السعودية نحو 1.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.90 مليار دولار بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.64%، في حين يُتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات في الإمارات من 1.26 مليار دولار في عام 2024 إلى3.33 مليار دولار في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %17.64 . وتؤكد هذه التوقعات مجتمعة التزام المنطقة القوي بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية باعتبارهما محركين رئيسيين للتنويع الاقتصادي المستدام والنمو القائم على الابتكار.

وفي هذا السياق قال باتريك سميتس، الرئيس التنفيذي لشركة سبمر : "تعيد منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا تعريف مستقبل البنية التحتية الرقمية، ولهذا فإن تأسيس حضور محلي قوي من خلال مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية والمكاتب المخطط لإقامتها في دولة الإمارات وشمال أفريقيا يتيح لنا تقديم خبرة سبمر في مراكز البيانات السائلة والمستدامة والمهيأة للذكاء الاصطناعي مباشرة إلى منطقة تقود الابتكار العالمي. إنها خطوة حاسمة في مهمتنا لجعل النمو الرقمي العالمي أكثر كفاءة واستدامة من خلال مراكز بيانات تقدم خدمات فعالة."

ومن جانبه قال خالد الجامد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سبمر: "تتحرك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسرعة استثنائية لبناء منظومات رقمية سيادية ومستدامة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، ونحن نركز على التعاون مع مزودي الخدمات السحابية العملاقة وشركات الاتصالات والبرامج الرقمية المدعومة حكوميًا في المنطقة. وفي ظل الوجود القوي لشركة سبمر في الشرق الأوسط فإننا نعمل على توفير بنية تحتية أكثر سرعة وذكاءً تمتاز بقابلية التوسع والمرونة الأعلى."

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل محور الموجة القادمة من البنية التحتية الرقمية العالمية، ويُسهم الوجود المحلي لشركة سبمر في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في إيجاد منصة مناسبة لمشروعات رائدة تُظهر نتائج قابلة للقياس في الكفاءة والاستدامة وتكلفة الملكية الإجمالية . وتعمل هذه المشاريع كنماذج عالمية لمراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي ومبردة بالسائل، لتضع معايير عالمية للأداء والاستدامة وتسمح بتوسع نطاق تبني تلك النماذج في المنطقة –وذلك بهدف ترسيخ مكانة سبمر الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز للبحث والتطوير والتكامل وتجربة العملاء المتميزة في المنطقة.

وفي إطار رؤيتها طويلة الأمد، تلتزم سبمر بتطوير منظومة من الشركاء والمهارات والمواهب القادرة على دعم عمليات النشر القابلة للتكرار والتوسع عبر دول الخليج العربية والمنطقة بأكملها. ومن خلال التعاون الاستراتيجي تُسرّع سبمر مسيرة التحول الرقمي في المنطقة عبر ترسيخ مراكز البيانات المستدامة كأساس للمستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن سبمر Submer

تُعد سبمر شركة رائدة عالميًا ومستشارًا موثوقًا في مجال البنية التحتية الرقمية المبردة بالسائل، حيث تقدم حلولًا متكاملة بالكامل لمراكز بيانات مستدامة وعالية الأداء - بدءًا من تقنيات التبريد السائل المتقدمة وصولًا إلى التصميم والبناء والتشغيل الجاهز للذكاء الاصطناعي، لتمكّن سبمر المؤسسات من توسيع أحمالها الرقمية بكفاءة ومسؤولية.

تتمثل مهمة سبمر في إنشاء مراكز البيانات المنطقية لتكون صناعة مراكز البيانات أكثر عدالة وكفاءة وصديقة للبيئة في الوقت ذاته. ومنذ عام 2015، مكّنت سبمر مراكز البيانات حول العالم من الاستفادة من التبريد السائل لمجموعة واسعة من التطبيقات تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية الضخمة وحلول المؤسسات وحوسبة الحافة والأعباء التشغيلية الناشئة.

يقع المقر الرئيسي لشركة سبمر في برشلونة بإسبانيا، وتعمل على نطاق عالمي واسع. وفي عام 2025، وسّعت سبمر إطار حلولها إلى أربعة محاور أعمال استراتيجية هي المختبرات والتكنولوجيا والتصميم والبناء والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، لتقديم دعم متكامل يغطي كامل دورة حياة مركز البيانات من البحث والتطوير إلى خدمات الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

