الظهران: ضمن مبادرات شركة سبكيم لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية والحث على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية من وجهة نظر الشباب، اختتمت شركة سبكيم تحدي "كريتاثون المسؤولية المجتمعية" الذي هدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية، من خلال معسكر تدريبي امتد ليومين من 25 إلى 26 مارس 2022.

الحدث، الذي أقيم بالتعاون مع مركز الخبر جلوبل شيبرز في مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) في الظهران تحت شعار " نصنع الأثر المجتمعي معاً..."، أتاح لأكثر من 40 مشارك من شباب وشابات المملكة فرصة تعلم أفضل الممارسات في إنشاء مبادرات مجتمعية إبداعية، وتقديم أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع في أربعة مسارات: التعليم، والبيئة، والتوظيف، والصحة وجودة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال مدير التواصل المؤسسي في سبكيم الأستاذ فهد العوهلي: "لطالما كان للمسؤولية الاجتماعية اهتمام خاص لدينا في سبكيم، وبتنظيمنا تحدي كريتاثون المسؤولية المجتمعية نطمح إلى خلق حوار تفاعلي بين الشركات والشباب السعودي، والبحث عن مصادر جديدة للأفكار الإبداعية والتواصل الفعّال، وتشجيع التميز والابتكار في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز تجربة الحلول المحلية. نبارك للفائزين بإبداعاتهم التي ستلهمنا في بناء مبادراتنا المستقبلية للمسؤولية المجتمعية."

ومن جهتها، قالت رئيسة مركز الخبر جلوبل شيبرز فيء المطلق: “في كل مرة ننتقل بشراكتنا مع سبكيم إلى آفاق أعلى، ونطور إسهاماتنا لخدمة المجتمع وتطوير قدراته. لقد أتاح هذا التحدي لشباب وشابات المنطقة الشرقية منصة لتقديم أفكارهم وتطويرها ضمن مسارات تمثّل أبرز تحديات المجتمع."

وخلال الحفل الختامي الذي أقيم خصيصاً لتكريم الفائزين بالتحدي، قام الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم م. عبدالله السعدون بتسليم الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى، مثنياً على جودة الأفكار والمبادرات المطروحة، ومؤكداً على حرص سبكيم على فتح قناه تواصل مع جميع المشاركين بالتحدي حتى يتسنى لهم عرض مبادراتهم والسعي لتطبيقها على أرض الواقع.

وفاز بالمركز الأول فريق مشروع "ميث" المتخصص بمجال الصحة ، وحصل على جائزة بقيمة 15,000 ريال، وبالمركز الثاني فريق مشروع "مددّ للمتقاعدين" ضمن مسار جودة الحياة، وحاز على جائزة بقيمة 10,000، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق مشروع " إتمام" ضمن مسار البيئة، وحاز على جائزة بقيمة 5,000 ريال.

#بياناتشركات

- انتهى -