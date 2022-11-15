

تعتبر هذه الخطوة مهمة كونها تخضع لسياسة الخصوصية للبيانات وضمان وجودها في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "سبرينكلر" Sprinklr (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CXM)، وهي منصة موحدة لإدارة تجربة العملاء للمؤسسات العصرية، اليوم عن توسيع نطاق عملها في منطقة الشرق الأوسط، ليشمل حلول استضافة البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكّن هذه الخطوة العملاء من الاستفادة من مركز خدمات استضافة البيانات محلياً عبر "سبرينكلر" عوضاً عن مراكز خدمات استضافة البيانات في الولايات المتحدة أو في أوروبا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة للغاية لناحية دعم النمو الإقليمي للعملاء والعلامات التجارية الرائدة في الخدمات المالية والاتصالات وصناعات القطاع العام، على وجه التحديد. وسيحظى مركز استضافة البيانات في الإمارات بكامل الدعم من الفرق العالمية والموارد التقنية والمعالجات الفرعية، على غرار جميع مواقع استضافة البيانات في "سبرينكلر".

وفي هذا السياق، قال هيثم الخطيب، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "سبرينكلر": "إن "توسيع نطاق عملنا في الإمارات سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لشركتنا ولعملائنا في الشرق الأوسط"، ليضيف قائلاً: "استضافة البيانات في الإمارات تعكس التزامنا تجاه المنطقة وتسمح لنا بالاستمرار بتوسيع نطاق أعمالنا بشكل سريع وبالمواظبة على تقديم أعلى مستويات الخدمة، وتوفير الأمن والمرونة اللذين يسمحان للعملاء بمواصلة الابتكار في مجالاتهم".

وكانت شركة "سبرينكلر" قد ضاعفت في العام المنصرم، نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة التي تشهد على نموها المتسارع. وتستفيد أكثر من 100 شركة، من بين الأفضل في المنطقة في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المالية والاتصالات والسفر والضيافة والقطاع العام، من خدمات "سبرينكلر". وستدعم استضافة البيانات في الإمارات العربية المتحدة معدلات النمو الإيجابي كما ستساعد "سبرينكلر" على تحقيق المزيد من التفوق وعلى الاستمرار بتجاوز توقعات العملاء في مجال الامتثال والمعايير الخاصة بأمن البيانات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.Sprinklr.com.

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