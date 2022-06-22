دمج «Ingage Spire» من سباير تكنولوجيز مع برنامج «Merchant Identifier» من ماستركارد، لمساعدة المستهلك على إدارة أمواله على نحو أفضل.

التعاون بين الطرفين سيعزز تجارب العملاء ومشاركتهم من خلال التجارب المخصصة في الوقت الفعلي.

توفير حلول تقدم للبنوك معلومات وتحليلات مفيدة وفهماً أفضل للاحتياجات المالية للعملاء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سباير المزود الرائد للخدمات المصرفية المفتوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تعاون استراتيجي مع ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، يتم بموجبه مساعدة البنوك على تطوير مشاركة وتفاعل المستهلكين، وتعزيز تجارب المستخدمين في المنطقة من خلال دمج منصة «Ingage Spire» من شركة سباير، مع برنامج “معرف التاجر” «Merchant Identifier» من ماستركارد.

وتعتمد منصة «Ingage Spire» من سباير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملاء بنوك التجزئة في إدارة أموالهم، عبر تقديم العديد من المزايا، والتي تشمل توصيات ذكية للميزانية والمدخرات، وعمليات الإقراض الذكي، وإدارة الفواتير، والتنبيهات المالية في وقتها، وذلك لتبسيط شؤون المستهلك المالية، ومساعدته على اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وسيتم دمج حل "معرف التاجر" من ماستركارد مع منصة «Ingage Spire» لتقديم بيانات محدثة للمعاملات في مجالات مختلفة، وستكون منسقة وذات صلة، ويمكن التعرف عليها بسهولة من قبل البنوك وعملائهم، الأمر الذي سيتيح للعملاء، من خلال نظرة سريعة وشاملة، الاطلاع على جميع أنشطتهم ومعاملاتهم المصرفية. وستستفيد البنوك من تقليص الاستفسارات الموجهة إليها من قبل العملاء، لأن هذه البيانات تقدم المعلومات المتعلقة بالمعاملات بطريقة مبسطة وقابلة للفهم.

وقال عامر جانجوا، رئيس المنتجات في "مجموعة أيون وسباير": "عاهدنا أنفسنا على تقديم أسلوب حياة وتجربة مالية مترابطة ومبسطة ومريحة لنحو 65 مليون مستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتساعد منصة «Ingage Spire» البنوك على تزويد عملائها بخدمات مالية شخصية ومعلومات لإدارة حياتهم المالية على نحو أفضل، ونحن متحمسون لهذا التعاون مع ماستركارد لمنح البنوك وعملائها ايضاحات بسيطة وشفافة وهامة عن المعاملات."

من جانبه، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "يسرنا الإعلان عن التعاون مع «سباير» في إطار جهودنا لجعل رحلة المستهلك الرقمية أكثر سهولة ويسر، إذ ستتيح هذه الشراكة لحاملي البطاقات الآن فهم تاريخ مدفوعاتهم بسهولة، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى كشف حساب توضيحي، والسماح بإدارة مالية أفضل، وهذا التعاون ينسجم وجهودنا المستمرة لتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة للجميع، واستثمار الإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها الخدمات المصرفية المفتوحة."

ويعد التعاون بين سباير وماستركارد خطوة إضافية تساهم في توفير تجارب مخصصة وآنية للعملاء مع محتوى ديناميكي يعزز الإدارة المالية الاستباقية للمستهلكين، الأمر الذي سيساهم في استقطاب مزيد من العملاء والاحتفاظ بهم واقتراح التوصيات التي تناسب تطلعاتهم.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.



نبذة عن شركة سباير تكنولوجيز

تعمل سباير للتكنولوجيا على بناء واجهة برمجة التطبيقات ((API للنظام البيئي المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تقدم الشركة حلول الخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، وخدمات بيانات الحسابات، وبدء المدفوعات. كما تقدم حالات استخدام عديدة للبنوك وشركات التكنلوجيا المالية لمساعدتهم في الاستحواذ الرقمي للعملاء، وتعزيز مشاركة العملاء، وتنمية محافظ التمويل والودائع. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بسباير للتكنلوجيا، يمكن للبنوك وشركات التكنلوجيا المالية تسريع عملية طرح منتجاتهم الجديدة في السوق، وتقوية إطار عمل مخاطر الائتمان، وتحسين جودة الإيرادات.