بموجب الاتفاقية بين سبارك وشنايدر إلكتريك، سيتم بناء منشأة صناعية متقدمة على مساحة 20 ألف متر مربع

• تسهم الشراكة في تعزيز حضور شركة شنايدر إلكتريك ومكانتها في المملكة

• من المتوقع الانتهاء من عمليات البناء مع نهاية عام 2025



المملكة العربية السعودية: أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المنظومة الصناعية الرائدة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي وإدارة الطاقة وكفاءتها، وذلك بهدف بناء منشأة صناعية متكاملة تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع داخل سبارك الواقعة بين الدمام والأحساء. وتعمل المنشأة الجديدة على تطوير الأنظمة الأساسية، بما في ذلك تصنيع أنظمة التحكم الموزع ((DCS، وأنظمة إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ ((ESD، وأنظمة التحكم في الضاغط ((CCS، بما يدعم سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في المملكة

وتستند الاتفاقية إلى الخبرة الواسعة لشركة شنايدر إلكتريك في قطاع الطاقة، وتسعى إلى ضمان سير العمليات الصناعية بشكل مثالي وموثوق، من خلال مراعاة معايير الأمن والكفاءة في كافة عمليات المنشأة. وتعكس هذه الشراكة طموحات سبارك نحو توطين الخدمات الرئيسية في قطاع الطاقة وتطوير الخدمات التي تتيحها لعملائها في مجال أنظمة السلامة والتحكم الصناعي، جنباً إلى جنب مع الالتزام الراسخ لشركة "شنايدر إلكتريك" نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها وأصحاب المصلحة.

وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في سبارك: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شنايدر إلكتريك ونرحّب بقرارهم الاستراتيجي لبناء المنشأة الصناعية المتطورة في سبارك. تسلّط هذه الخطوة الضوء على التزامنا التام بدعم توطين صناعة منتجات الطاقة وخدماتها. كما يتماشى هذا التعاون مع جهودنا المستمرة لتوفير بنية تحتية متقدمة وخدمات رائدة تسهم في تمكين العملاء من تأسيس أعمالهم بسرعة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة لمجتمعاتنا. ونسعى خلال عملية التطوير إلى توفير منظومة متكاملة وعالمية المستوى تلبي احتياجات الشركات محلياً وعالمياً".

ومن جانبه، قال محمد شاهين، رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية واليمن والبحرين: "تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مدينة الملك سلمان للطاقة التزامنا بتطوير قطاع الطاقة في المملكة، كما تسلّط الضوء على جهودنا نحو توطين الخدمات في هذا القطاع. وبالاعتماد على خبرتنا الواسعة، سنعمل على دعم رؤية سبارك في خلق منظومة صناعية عالمية المستوى تسهم في تعزيز القيمة المستدامة للمجتمعات وتسرّع نموّ الشركات والأعمال. نتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح الذي يجسّد الابتكار والتميز في قطاع الطاقة."

ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع مع نهاية عام 2025، وسيحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) للمباني الخضراء بفضل تطبيق الممارسات المستدامة خلال مراحل البناء.

وتعتبر الاتفاقية خطوة رئيسية نحو ترسيخ دور المملكة في مجال تصنيع التقنيات المتقدمة. وستعمل المنشأة الجديدة على تعزيز القطاع الصناعي في المملكة، إضافةً إلى المساهمة في دعم تقدّم مسيرة النموّ الشامل، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما تتوافق أيضاً مع أهداف المملكة للتحوّل إلى دولة رائدة عالمياً في مجال الصادرات القائمة على التكنولوجيا المستدامة.

وكانت شركة "شنايدر إلكتريك" قد أعلنت في نوفمبر من عام 2023 عن حصولها على ترخيص وزارتي الاستثمار والتجارة لتأسيس مقرّ إقليمي لها داخل المملكة يشرف على عمليات الشركة في البحرين واليمن وباكستان.

ومنذ حصولها على الترخيص، تسعى "شنايدر إلكتريك" إلى الاستثمار في المواهب المحلية، وتعزيز الابتكار، إضافةً إلى بناء الشراكات وعلاقات التعاون مع أصحاب المصلحة في المنطقة، بما يتماشى مع رؤيتها للتحوّل إلى شريك محلي بطابع عالمي، من خلال توفير حلول مصمّمة بناءً على احتياجات كل سوق.

#بياناتشركات

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نبذة عن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

سبارك هي منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. تدعم سبارك دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة رؤية 2030 بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.



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نبذة عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر الكتريك" في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وذلك عبر تعزيز التكامل بين التقدم والاستدامة، والذي تسميه الشركة "Life Is On". تكمن مهمة الشركة في أن تكون شريكاً رقمياً للاستدامة والكفاءة، وأن تدفع عجلة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الطاقة والعمليات الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى النقاط النهائية للمنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات التي تتصل بالسحابة، وذلك على مدى دورة الحياة بالكامل، مما يتيح إدارة الشركات المدمجة للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والمصانع.

نحن أكثر الشركات العالمية تواجداً على المستوى المحلي. ندعم المعايير المفتوحة والأنظمة البيئية القائمة على الشراكة التي تتميز بالشغف إزاء هدفنا المشترك المجدي والقيم الشاملة والممكّنة.

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