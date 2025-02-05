الكويت: اطلقت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" تبادل المعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة"بِنفت" بمملكة البحرين تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج ، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج. هذا وقد أُقيمت مراسم التوقيع في مقر "ساي نت" في الكويت، بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلا المؤسستين.

وتمثل هذه الانطلاقة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء آلية منظمة وآمنة للربط المؤسسي وتبادل البيانات، حيث يمّكن هذا الربط المؤسسات المالية في الكويت والبحرين من الوصول إلى البيانات الائتمانية بشكل لحظي ومباشر، وذلك لاتخاذ قرارات إقراض وتسهيلات صائبة ، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتقوية الاستقرار المالي العام. وتتوافق هذه الجهود مع توجيهات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة، بما في ذلك المادة 34 المتعلقة بتبادل المعلومات الائتمانية، والمادة 51 المتعلقة بمراكز المعلومات الائتمانية.

بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي، سيسهم التعاون بين "ساي نت" و"بِنفت" في تعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، مما يفتح المجال للابتكار في قطاع المعلومات الائتمانية. وفي إطار اتفاقية التبادل، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على عمليات موحدة لطلب البيانات الائتمانية وتحليلها ومشاركتها، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والكفاءة في جميع مراحل التنفيذ.

من جهتها، أكدت السيدة مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة "ساي نت"، على أهمية هذه الخطوة، قائلة: "تعزز هذه الانطلاقة الدور الحيوي للمعلومات الائتمانية في المشهد المالي الحالي. وتمكن الوصول اللحظي إلى بيانات دقيقة وشاملة وموثوقة متبادلة بين الدولتين والذي يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة العمليات التمويلية، وتعزيز فرص التوسع في التسهيلات الائتمانية بين الأسواق المختلفة. ومن خلال هذا التعاون، نحن ملتزمون بإنشاء نظام مالي أكثر مرونة وشفافية، يعود بالفائدة على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية على حد سواء".

وأضافت العويش: " تمثل شراكتنا مع "بِنفت" خطوة رئيسية ضمن استراتيجية "ساي نت" الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومع تسارع جهود مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق تكامل اقتصادي شامل، تُبرز هذه المبادرات دورها الحيوي في تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز سوق ائتمان مترابط وديناميكي يلبي تطلعات المستقبل".

من جانبها، قالت الآنسة حصة حسين، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت): "يعد هذا التعاون الواعد خطوة هامة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الشمول المالي بين مجلس التعاون لدول الخليج. ومن خلال تسهيل عمليات تبادل المعلومات الائتمانية بسلاسة وأمان بين البحرين والكويت، فإننا نساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات مدروسة، والحد من المخاطر، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر قوة ومرونة. إننا نتطلع إلى توطيد سبل التعاون وتعزيز الشراكات الإقليمية التي تساهم بدور فعال في تشجيع الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي في جميع أنحاء المنطقة."

تواصل "ساي نت" ، المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية وتقديم التصنيف الائتماني في دولة الكويت، العمل على تطوير شراكات استراتيجية لتحقيق الشفافية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية على مستوى المنطقة. كما تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في مساعي الشركة نحو دعم التعاون المالي الإقليمي مما يفتح آفاقاً جديدة لشراكات مستقبلية تسهم في تكامل الشبكات المالية الإقليمية بشكل أكبر.

حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

للمزيد من المعلومات:

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

هاتف: 9651800808+

فاكس: 22492653-22419441 965+

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

عن شركة "بنفت": تأسست شركة بنفت في عام 1997 بمبادرة من 17 بنكٍ تجاري، وهي تُعد الشبكة الوطنية لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في البحرين، حيث تسهّل إجراء المعاملات المالية الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. وتحمل بنفت ترخيصاً من مصرف البحرين المركزي، وتوفر خدمات مساندة للقطاع المالي، بما في ذلك مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال، ومنصة "بنفت بي" للدفع عبر الهواتف المحمولة. تلتزم الشركة برسم مستقبل المجتمع من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، حيث تواصل إلهام الأفراد والمؤسسات والمجتمع عبر تقديم خدمات متطورة تُغني الحياة اليومية وتلبي احتياجات الأعمال وأنماط الحياة.