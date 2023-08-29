الشركة تقود الاستثمار الأولي ضمن أبرز المنصات الجديدة لتكنولوجيا المستهلكين

دبي، الإمارات، تمكنت "لايفلي" Lyvely، منصة التواصل الاجتماعي وتحقيق الدخل من المحتوى والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من الحصول على استثمار من "سايفر كابيتال" بمبلغ لم تصفح عنه. وتعدّ "لايفلي" منصة تقدم حلولاً متكاملة للتجارة الإلكترونية متعددة الوسائط والمدفوعات. وتعتبر "سايفر كابيتال" شركةً استراتيجية تستثمر في شركات التكنولوجيا لتعزيز تجربة "الويب 3"، ورفع القيمة الاستراتيجية، وتوفير الخبرة الصناعية والاستشاريين لشركات محفظة أعمالها.

وتشهد منصة لايفلي نمواً متسارعاً بين المستخدمين وصنَّاع المحتوى منذ إطلاقها في بداية شهر أغسطس. وتستهدف "لايفلي"، بقيادة مؤسسيها فرح ظفار وديف كاتودال، منافسة أهم شركات التكنولوجيا عالمياً، وإحداث نقلةٍ شاملة في الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية الاجتماعية.

وقالت فرح ظفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة "لايفلي": "نحن أول ملف لشبكات التواصل الاجتماعي في العالم يدفع مقابل الاستخدام /المحتوى . وتجني منصات التكنولوجيا الكبرى عائداتٍ مع كل عملية نشر محتوى على منصاتها، ولا تتيح هذه الشركات عائدات مالية لشرائح واسعة من المستخدمين. وفي لايفلي، نتبع منهجية مختلفة، فنحن منصة مخصصة للأفراد. ويتمثل التزامنا تجاه مستخدمينا بمكافأتهم لمشاركتهم في لايفلي، تماشياً مع رسالتنا المؤسسية الرامية لتمكين الناس من تحقيق النجاح في العصر الرقمي الجديد."

ويتيح استثمار "سايفر كابيتال" الأولي ميزة استراتيجية للمنصة في فضاء "الويب 3"، ومنصات صناعة المحتوى، حيث تعتزم "لايفلي" تطوير رمز عملة رقمية ليتكامل بسلاسة في النظام الأساسي، مما يعزز تجربة المستخدم وإمكانات المنصة.

وقال ديف كاتودال، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لتجربة العملاء لشركة "لايفلي"، "تم تصميم لايفلي كمنصة "ويب 2"، إلا أننا في واقع الأمر نشكّل الجسر إلى مستقبل "ويب 3" بالنسبة لمئات الملايين من الناس.

ونستهدف إنشاء المنصة الأولى لأي شخص يسعى إلى تحقيق الدخل من المحتوى والخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال استخدام رمزنا لذي يمتلك فائدة واسعة ضمن ، فإننا نوفر إمكانية استخدام العملة الرقمية المشفرة للجمهور دون أية عوائق."

وتعاونت شركة "لايفلي" مع منصة عالمية لتسهيل المدفوعات ومنصة إقليمية مُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لإطلاق بطاقة ائتمان "لايفلي" الحصرية التي تركز على صُنَّاع المحتوى. وتعمل هذه البطاقة الحصرية على تمكين صُنَّاع المحتوى على المنصة، وتمنحهم مساحة مخصصة لتخزين أرباحهم والإشراف عليها بشكل آمن، بعيداً عن قيود الخدمات المصرفية التقليدية.

وينضم إلى صفوف المجلس الاستشاري لشركة "لايفلي" كل من بيجان عليزاده، المؤسس المشارك لمجموعة "فينكس" والمؤسس المشارك لشركة "سايفر كابيتال"؛ وبيل كيان، رئيس مجلس إدارة شركة "سايفر كابيتال".

وقال بيجان عليزاده: "تستقطب "لايفلي" اهتمامنا نظراً لتميز مؤسسيها، ورؤيتهم لجعل الشركة جسراً للجمهور إلى "ويب 3". وتوفر "لايفلي" نظام مرمز بسلاسة بالاستعانة بتجربة مستخدمي "ويب 2"، وتتيح منصة متكاملة تحدث نقلةً في طريقة جني الأموال عبر الإنترنت. ونحن واثقون بمستقبل هذه الشركة."

من جانبه، قال بيل كيان: "نحن متفائلون بالآفاق المستقبلية لشركة "لايفلي"، ونلتزم بدعمنا لهذه الشركة لتصبح اسماً معروفاً في عالم التكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي."

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