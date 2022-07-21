دمج منتجات أعمال "مايكروسوفت" مع "سايج" سيساعد الشركات على توفير الوقت وتعزيز الإنتاجية

لندن، المملكة المتحدة : أعلنت اليوم شركة سايج، الشركة الرائدة في تكنولوجيا كشوف الرواتب والموارد البشرية والشؤون المالية والمحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن شراكة موسّعة مع "مايكروسوفت"، والتي تشمل خططاً لدمج منتجات أعمال "مايكروسوفت"، ومنها (Microsoft 365) و(Microsoft Teams)، كخدمات مثبتة في منتجات سايج وشبكتها الرقمية.

وقال ستيف هير، الرئيس التنفيذي لشركة سايج: "تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة تدريجياً إلى شركات رقمية، غير أن ربط الأدوات التي تستخدمها قد يعوق نجاحها. ولطالما كانت منتجات مايكروسوفت الأداة المفضلة لتعزيز التواصل والتعاون. ومع دعم شركة سايج للأعمال الداخلية، ومن خلال شراكتنا الموسعة، سنقوم بتسهيل اعمال الملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث نزيل العراقيل ونساعدها على تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وبالتالي رفع الأرباح".

وتسعى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لرقمنة أعمالها والاعتماد بشكل أكبر على حلول الحوسبة السحابية بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات. وستساهم الشراكة بين سايج ومايكروسفت في تمكين العملاء من الاعتماد على حلول الحوسبة السحابية في أعمالها، الإضافة إلى منحهم القدرة على التعاون والتواصل بشكل لحظىي، مما يساعد على تعزيز انسيابية العمليات وتسهيل العمليات.

وطرحت شركة سايج في شهر يوليو إصدارها الأول من حلولها (Sage Active) لعملاء مختارين. وتعدّ (Sage Active) من حلول الأعمال الجديدة والمتكاملة، والسهلة الاستخدام، والتي تستند إلى حلول مايكروسفت للحوسبة السحابية (Microsoft Azure). وقد أتيح هذه الخدمة الجديدة للعملاء في فرنسا أولاً، على أن يتم توفيرها في أسبانيا وألمانيا في وقت لاحق. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة وتسهيل والعمليات- إلى جانب توفير المزايا التي توفرها حلول (Azure).

وقال سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت: "تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في اقتصادنا العالمي. وبالجمع بين خبرة "سايج" المالية وقوة (Microsoft Cloud)، ستوفر شراكتنا حلولاً موثوقة وآمنة وقابلة للتطوير بحيث تمكّن ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم من رفع إنتاجيتها وخفض تكاليفها وتنمية أعمالها".

مزايا الشراكة الموسعة

تبسيط العمليات - مع سايج كنظام سجلات لكل شيء بدءاً من الأمور المالية والموارد البشرية وكشوف الرواتب، وMicrosoft 365 كخيار واقعي لملايين الشركات حول العالم، يعد التكامل بين النظامين الأساسيين أمراً بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم. حيث أن ربط أدوات الاتصال والتعاون المتوفرة في Microsoft 365 بوظائف المكتبية الإدارية، مثل المحاسبة، سيؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل العمليات اليدوية، مما يوفر الكثير من الوقت.

تعزيز الموثوقية - بالاستفادة من منتجات سايج وحلول Azure، ستضمن هذه الشراكة للعملاء مستويات محسنة من الموثوقية والأمان والأداء مع قابلية التوسع، مما سيمكّن المستخدمين النهائيين من الوصول إلى التطبيقات الافتراضية وأجهزة سطح المكتب و Microsoft OneDrive وتطبيقات SaaS على أجهزتهم بعلامة تسجيل دخول واحدة (SSO)، وكل ذلك كجزء من عضويتهم في سايج.

الإنتاجية – ستساهم الشراكة بين سايج ومايكروسوفت في توفير تجربة عمل رقمية مبسطة، مع أداء وموثوقية متميزين، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الإنتاجية ومرونة الأعمال. وبما أن البيانات أصبحت تكتسب أهمية استراتيجية أكبر للمؤسسات، فإن القدرة على التحميل والتنزيل بين Microsoft Excel وسايج ستعمل على تحسين سير العمل والحوكمة والأمان.

وقالت ستايسي شيتلر، رئيسة شركة LBMC لحلول التكنولوجيا: "أصبحت الحاجة إلى المزيد من القدرة على التكيّف في الأعمال أكبر من أي وقت مضى. وفي هذا الإطار، ستعمل سايج وشركاؤها على تسريع تحول أعمال العملاء إلى مؤسسات ذكية وخالية من الاحتكاك تعمل بثقة في السحابة. ولطالما كانت سايج في طليعة الشركات التي تقدم حلولًا ومنتجات داعمة للشركات لمدة 40 عاماً ونحن متحمسون للآفاق الجديدة التي توفرها هذه الشراكة والفرص التي ستقدمها لعملائنا ليكونوا أكثر إنتاجية ولديهم القدرة على تبسيط عملياتهم".

وتعكس شراكة سايج مع مايكروسوفت أيضاً التوافق في أهداف الاستدامة لدى كلتا الشركتين. هدفنا المشترك هو تعزيز التنمية المستدامة وممارسات الأعمال منخفضة الكربون على مستوى العالم من خلال ممارسات الأعمال المستدامة والتقنيات السحابية.

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