دعماً للعملاء خلال مسيرتهم نحو الحياد الكربوني

أعلنت اليوم شركة سايج، رائدة تكنولوجيا المحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية والرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن استكمال استحواذها على شركة "سفيريكس"، التي تقدم حلاً في مجال محاسبة الكربون بهدف مساعدة الشركات على فهم وتقليل تأثيرها على البيئة.

ويعزز ذلك الاستحواذ التزام سايج بالاستدامة، بما يتماشى مع هدفها بإزالة الحواجز حتى يتمكن الجميع من تحقيق الازدهار. وتعهدت سايج بمواجهة التغير المناخي والمساعدة على حماية الكوكب، عبر خفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، عن طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، ومناصرة السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتعمل "سفيريكس" على أتمتة عملية محاسبة الانبعاثات عن طريق استيعاب البيانات من برنامج المحاسبة لدى العميل ومطابقة المعاملات مع عوامل الانبعاثات لصياغة تقدير أولي لبصمتهم الكربونية. ثم يرشد البرنامج العميل نحو صقل ذلك التقدير عبر تقديم المزيد من البيانات للحصول على حساب أكثر دقة، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال رحلتهم نحو الحياد الكربوني.

وقالت أمايا سواريز، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات السحابية لدى سايج: "ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تهتم بتأثيرها على البيئة، وتظهر أبحاثنا أنها تريد العمل مع الموردين والشركاء الذين يمكنهم مساعدتهم على فهم ذلك التأثير ومعالجته. يمثل الاستحواذ على "سفيريكس" إنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتنا للاستدامة. وعبر دمج برنامج "سفيريكس" المبتكر مع شبكة سايج الرقمية، نربط الشركات ببيانات الانبعاثات لدى العملاء والموردين، مما يتيح اتخاذ إجراءات مناخية سهلة وتعاونية عبر مختلف سلاسل القيمة، للمساعدة على تقليص الانبعاثات الكربونية".

وأشار جورج سانديلاندز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سفيريكس": "تتماشى رؤيتنا ومهمتنا مع قيم سايج الأساسية، ويسرنا بدء هذه الرحلة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إزالة الحواجز للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. لا تزال الانبعاثات ترتفع بسرعة حول العالم، وتشتد حاجتنا إلى اعتماد إجراءات مناخية فورية ومجدية في كل أنحاء العالم. بالتعاون مع سايج، سنتمكّن من إحداث تأثير عالمي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر دعم ملايين الشركات خلال مسيرتهم نحو الحياد الكربوني".

كما تساعد "سفيريكس" الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق عوامل انبعاثات الكربون على فئات عمليات المشتريات (مثل التوصيل والإقامة والكهرباء والسفر) بهدف تقدير البصمة الكربونية المرتبطة بتلك الفئة من العمليات. تدعم تلك المقاربة العملاء عبر تحليل قائم على الإنفاق يتوافق مع بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، الذي يعد معياراً معتمداً عالمياً لقياس انبعاثات الكربون.

وقال بيتر بينش، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا لدى سايج: "عبر هذا الاستحواذ، تتمتع سايج بمكانة متميزة تتيح لها تمكين ملايين الشركات من تسريع انتقالها إلى طريقة أكثر استدامة لممارسة الأعمال والتكيف مع القوانين الجديدة وتوقعات العملاء".

بينما صرّحت ميكي نورث ريزا، نائب رئيس المجموعة لبرامج المؤسسات لدى شركة البيانات الدولية: "أصبحت قدرة الشركة على دمج مقاييس الاستدامة في إستراتيجيتها للنمو، وإظهار مؤهلات الاستدامة لديها بشفافية، عامل تميز قوي حول العالم. ونشهد اتجاه الشركات نحو طرق أكثر تكاملاً وتقوم على نتائج الأعمال لدمج الاستدامة في كل خطوة ضمن دورة حياة أعمالها، وتُظهر دراساتنا استثمار المؤسسات في مجالات تطبيق عديدة ترتبط مباشرة بمبادرات الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والإداراية في الأشهر التالية. تتصدر تطبيقات سلاسل التوريد والتمويل وتخطيط موارد المؤسسات تلك الاستثمارات، وتحقق فوائداً هائلة تتمثل في زيادة الإنتاجية والربحية وانخفاض التكاليف".

ويقع مقر "سفيريكس" في مدينة بريستول في بريطانيا، وستظل متاحة كحل للسوق يتكامل مع سايج ومقدمي برامج المحاسبة الآخرين في بريطانيا.

#بياناتشركات

- انتهى -

​نبذة عن سايج

تعمل سايج على كسر الحواجز حتى يتمكن الجميع من الازدهار، بدءًا من ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نخدمها نحن وشركاؤنا ومحاسبونا. فالعملاء يثقون في برامجنا المتخصصة بالشؤون المالية والموارد البشرية وإعداد جداول الرواتب لتيسير العمل وتدفق الأموال. ومن خلال رقمنة العمليات التجارية والعلاقات مع العملاء والموردين والموظفين والبنوك والحكومات، تربط شبكتنا الرقمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزيل العوائق وتقدم الرؤى الثاقبة. كما يعني كسر الحواجز أننا نسخر وقتنا وتقنياتنا وخبراتنا لمعالجة التحيز الرقمي والتحيزالاقتصادي وأزمة المناخ.

للتواصل الإعلامي:

ريبال تمراز

00971 55 2826792

rtemraz@apcoworldwide.com