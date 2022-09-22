خلال مشاركتها في جيتكس 2022

ستتصدر المزايا المختلفة لمنصة "التجربة الرقمية القابلة للتكوين" جدول أعمال الشركة خلال فعاليات الحدث التقني السنوي الأبرز في الدولة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الشركة على مستوى المنطقة والعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم سايتكور®، الشركة العالمية الرائدة في تطوير برمجيات إدارة التجربة الرقمية المتكاملة، تسليط الضوء على المزايا المتنوعة لمنصة التجربة الرقمية القابلة للتكوين (DXP) خلال مشاركتها المرتقبة في معرض "جيتكس جلوبال 2022"، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 10 – 14 أكتوبر المقبل.

وقد استثمرت شركة سايتكور خلال العاميين الماضيين بشكل كبير في الاستحواذ على المنتجات الجديدة ودمجها ضمن أعمالها، كما ركزت كثيراً على نموذج البرمجيات السحابية المقدمة كخدمة (SAAS) الذي يمتاز بالمرونة العالية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها. وتتألف منصة سايتكور للتجربة الرقمية القابلة للتكوين من حلول برمجية مختلفة تهدف لإيجاد اتصالات قوية ومخصصة يمكن استخدامها من قبل العملاء لتحسين منصاتهم الرقمية الحالية أو بناء منصات جديدة بما يناسبهم، أو بما يتوافق مع احتياجات أعمالهم التجارية الفردية.

وبهذه المناسبة، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "سايتكور": "هناك عاملان رئيسيان يجعلان من معرض جيتكس مثالياً لإبراز القدرات الهامة لمنصة سايتكور للتجربة الرقمية القابلة للتكوين لجميع الأعمال التجارية، بغض النظر عن حجم هذه الشركات أو القطاع الذي تعمل به، الأول هو استراتيجية دبي للميتافيرس التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي ستساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في تبني التقنيات الحديثة. أما العامل الثاني فقد تمثل في الأزمة الصحية العالمية والزيادة الكبيرة التي أفرزتها في نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، والتي أدت إلى زيادة توقعات العملاء الرقمية بشكل كبير".

وتأكيداً على النقطة الأخيرة، استشهد الخوتاني بالدراسة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي أجريت بتكليف من شركة سايتكور في وقت سابق من هذا العام، والتي وجدت أن 78% من المشاركين يفضلون العلامات التجارية التي تحرص على التواصل معهم على المستوى الشخصي، والتي أفاد خلالها أيضاً أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين بأنهم قد أنشأوا علاقة أعمق مع علامتهم التجارية المفضلة في عام 2022 من خلال تجربتهم مع هذه العلامة عبر الإنترنت.

وأضاف الخوتاني: "إن العلامات التجارية التي ستزدهر وتحقق النجاح في عالم ما بعد كوفيد هي تلك التي تحرص على التواصل بذكاء مع عملائها وتسخر التجارب الحقيقية للقائهم والتواصل معهم على مدار مسيرة تعاملها معهم. وتهدف مجموعة حلول سايتكور إلى دمج تجربة العملاء في كل نقطة من نقاط التواصل الرقمية مع العلامات التجارية وجعلها أكثر سهولة وسلاسة بدايةً من أدوات تخصيص الخدمات وصولاً إلى نظام التجارة الإلكترونية المتكامل وتبسيط عمليات الدفع".

وستشارك شركة سايتكور في فعاليات معرض جيتكس التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 10 – 14 أكتوبر حيث ستتواجد في الجناح رقم A10 في القاعة رقم 6. وسيتواجد خلال هذه المشاركة نخبة من كبار مسؤولي سايتكور التنفيذيين من المنطقة والعالم، بما في ذلك نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محمد الخوتاني؛ والرئيس التنفيذي لعلاقات العملاء، حيث سيتمكنون من إجراء اللقاءات الصحفية قبل وخلال فعاليات المعرض.

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نبذة عن شركة "سايتكور"

تقدم "سايتكور" منصة متطورة ومتخصصة بالتجارب الرقمية، تتيح لأفخم العلامات التجارية في العالم إمكانية توطيد علاقاتها مع عملائها مدى الحياة. وتعد "سايتكور"، الشركة الرائدة والمتقدمة على مستوى هذه الصناعة، الوحيدة من نوعها التي تجمع ما بين المحتوى والتجارة والبيانات ضمن منصة واحدة متصلة بالشبكة، لتوفر ملايين التجارب الرقمية للعملاء يومياً. وتعتمد الكثير من كبرى الشركات العالمية، بما فيها L’Oréal ومايكروسوفت و United Airlines و PUMA على منصة "سايتكور" لتقديم تجارب أكثر جاذبية وتخصصية لعملائها. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: Sitecore.com.

للاستفسارات الصحفية:

فادي أوزون، واليس للعلاقات العامة

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