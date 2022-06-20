توفر منصة مزود خدمات الأمن المدارة رؤية متكاملة لبيئة التهديدات لصالح عملاء الخدمات المدارة

ألفاريتا، جورجيا: تفخر شركة "سايبل" العالمية الرائدة في معلومات التهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمدعومة من "واي كومبينايتور"، أن تعلن عن أحدث منصة لديها لمعلومات التهديدات من أجل مزودي خدمات الأمن المدارة. يستطيع شركاء مزودي خدمات الأمن المدارة السيبرانية من خلال البرنامج الجديد، الاستفادة من لوحة بيانات شاملة تضم معلومات متقدمة عن التهديدات ورصد الجرائم السيبرانية والتخفيف من حدتها. وسيكون له دور فعال في تمكين العملاء والشركاء على حد سواء من العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق أهداف الأمن السيبراني خاصتهم.

هذا وصممت المنصة لتعزيز قدرات شركاء مزودي خدمات الأمن المدارة لدى "سايبل" بواسطة تحكم محسّن لتوفير وتشكيل ومراقبة جميع الخدمات المقدمة من قبل "سايبل فيجن" كمجموعة برمجيات لعملائها النهائيين. ويتيح هذا التحديث الجديد ميزات مثل منصة إدارية متعددة المشرفين، ووصول سلس للوحة القيادة التراتبية الخاصة بالمستخدم من أجل الفهم السهل لتوزيع العملاء وملكياتهم، ولوحات القيادة والمنصات المركزية من أجل الوصول، والقدرة على إدارة لوحات قيادة المستخدم النهائي والحفاظ عليها من حساباتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكن من تعقب جميع إنذارات العملاء، ما يعزز بالتالي التدخل المبكر وحماية أصول العملاء ومصالحهم.

كما يستخدم الحل المؤسسي، "سايبل فيجن"، القائم على البرمجيات كخدمة تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المسجلة الملكية بغية تعزيز المعلومات حول التهديدات وينبه المستخدمين ذوي السياق الواسع لفهم المخاطر السيبرانية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تخفف من حدة تلك المخاطر. ويتمثل الهدف الوحيد في "سايبل" بجعل الحماية من المخاطر الرقمية في متناول الجميع من خلال مزيج من الأتمتة والتحليلات البشرية والابتكار.

وقال مانيش تشاتشادا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لـ"سايبل" في هذا السياق: "يشكل إطلاق برنامج مزودي خدمات الأمن المدارة الخاص بنا تطوراً أساسياً في مسيرة ’سايبل‘. إذ سوف يمكن شركاءنا من توسيع نطاق خدمات معلومات التهديدات والحماية من المخاطر الرقمية والويب المظلم وقدرات مراقبة الجرائم السيبرانية للعملاء في جميع أنحاء العالم، ما يضمن التكامل السلس مع بيئتهم. نحن ملتزمون كلياً بتلبية احتياجات عملائنا وشركائنا، ولقد كانت قدرة برنامج مزودي خدمات الأمن المدارة الخاص بنا على تزويد المستخدمين بلوحة تحكم واحدة وبديهية لإدارة المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمكافحة المتقدمة للتهديدات، والاستجابة من أجل التخفيف من المخاطر، من العوامل التفضيلية ضد المنافسين".

ومن جهته، قال ماندار باتيل، نائب الرئيس لشؤون السوق العالمي ونجاح العملاء في "سايبل": "تشكل الشراكة الاستراتيجية ضرورة حاسمة بالنسبة للمؤسسات بسبب الحاجة غير المسبوقة إلى معالجة عمليات المطاردة، والاستجابة للحوادث، وتسجيل معدلات المخاطر من الطرف الثالث، ومراقبة المخاطر الناشئة بسرعة وفعالية. سيمهد برنامج مزودي خدمات الأمن المدارة الطريق لتوفير التكاليف من خلال العائد على الاستثمار والوصول إلى رؤية أوضح، وزيادة في الكفاءات التشغيلية، وزيادة في التحكم، والمعلومات الأكيدة لصالح عملاء شركائنا".

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مزودي خدمات الأمن المدارة تأتي مع قدرات مطورة للكشف عن التهديدات مدعومة بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وقابلية توسع لا حدود لها، ومنصة مفتوحة مع القدرة على الاندماج بصورة فعالة، وهي تخضع للوائح التنظيمية لـلنظام الأوروبي العام لحماية البيانات. وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان "سايبل" مؤخراً عن فوزها في 8 فئات من جوائز "إنفو سيك" العالمية السنوية المرموقة بنسختها العاشرة والتي تنظمها مجلة الدفاع السيبراني "سي دي إم" الرائدة في القطاع بمجال أمن المعلومات الإلكترونية.

وأشار بينو أرورا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سايبل": ""نحن متشوقون للغاية لإصدار هذه الوحدة الأساسية لقاعدة شركاء أوسع، ولا يمكننا الانتظار لمساعدة مجتمع مؤسسي أكبر. هذه نتيجة العمل بلا كلل من أجل تصميم حل يعزز الكشف عن التهديدات وقدرات التخفيف الاستباقية لعملائنا. لا يبحث شركاء مزودي خدمات الأمن المدارة عن شيء أكثر من حلول شاملة وسهلة الاستعمال وآمنة توفر معلومات التهديدات وحماية المخاطر الرقمية الافضل ضمن فئتها. حلنا يقوم بذلك تحديداً! لا حدود لحماسنا لأننا نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية الحالية لبرنامج مزودي خدمات الأمن المدارة إلى جانب اجتذاب شركاء جدد من أنحاء العالم كافة".

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لمحة عن "سايبل"

"سايبل" هي مزوّد للبرمجيات كخدمة في مجال معلومات التهديدات العالمية، وتساعد المؤسسات على حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية والانكشاف في الشبكة السطحية والشبكة العميقة والشبكة المظلمة. وينصبّ تركيزها الأساسيّ على تزويد المؤسسات برؤية في الوقت الفعليّ لبصمة المخاطر الرقمية الخاصة بها. وبدعم من "بلاك بيرد فنتشورز" و"زوغلر" و"واي كومبينايتور" حيث كانت "سايبل" جزءاً من دفعة الشتاء 2021، تمّ الاعتراف بـ"سايبل" من قبل "فوربس" كواحدة من أفضل 20 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب الكثير من شهادات التقدير الأخرى في القطاع. وتتمتّع "سايبل"، التي تتخذ من "جورجيا" في الولايات المتحدة مقرّاً لها، بحضور عالميّ من خلال مكاتبها في دبي وأستراليا وسنغافورة والهند.

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يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير"(businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005617/en/

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