بصفقةٍ بلغت قيمتها 43 مليون دولار

تم تمويل الصفقة بإصدار سند دين ممتاز مضمون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تبلغ قيمته 43 مليون دولار

تستحوذ سانكتا كابيتال بموجب الصفقة على حصة تبلغ 75 ٪ من حصص الملكية في "رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد"، على أن تكون الحصة الباقية البالغة 25% كحوافز إدارية

تخصيص جزء كبير من المبلغ لتمويل إستراتيجية تحول الشركة للاعتماد على نظم الطاقة الهجينة التي تجمع ما بين الطاقة الشمسية والديزل، لتكون من السبّاقين في هذا المجال في قطاع يشهد نمواً ملحوظاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة سانكتا كابيتال، مدير الاستثمارات البديلة المتخصصة في الحالات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الاستحواذ على "رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد ("آر إس إس")"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الطاقة المؤقتة والبديلة والتي تمتلك سجلاً حافلاً يبلغ 16 عاماً من العمل في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

جرى تمويل عملية الاستحواذ من خلال إصدار سند دين مضمون متوافق مع الشريعة الإسلامية تبلغ قيمته 43 مليون دولار أمريكي يتميز بمنح عائد سنوي تعاقدي تنافسي بحد أدنى لمدةٍ تبلغ أربعة سنوات. ومن المتوقع أن يعود الاتفاق على سانكتا كابيتال بمزايا كبيرة تشمل الحصول على حزمةٍ شاملة من التعهدات والضمانات، ونظام حوكمة قوي، وإمكانية المشاركة في الأرباح المتوقعة لأسهم "آر إس إس" بنسبة تبلغ 75%، على أن تكون الحصة الباقية البالغة 25% كحوافز إدارية.

وسيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ في المقام الأول لتمويل إستراتيجية انتقال الشركة للاعتماد على أنظمة الطاقة الهجينة التي تجمع ما بين الطاقة الشمسية والديزل. دأبت شركة " آر إس إس" منذ العام 2020 على الاستثمار في مجال جمع البيانات والهندسة التحليلية لتتمكن من وصل تكنولوجيا الطاقة الشمسية على الشبكات الكهربائية للعملاء لتمكينهم من إنتاج طاقة أنظف، وأقل تكلفةً ويعتمد عليها.

وفي معرض تعليقه على هذا الاتفاق، قال الرئيس التنفيذي لشركة " آر إس إس"، ستيورات موراي: "هذا يوم استثنائي في تاريخ شركتنا ويمثل إنجازاً بارزاً للشركة في مسيرتها المستمرة. فإن استثمار سانكتا كابيتال سيعطي عملية انتقال الشركة للاعتماد على نظم الطاقة الهجينة التي تجمع ما بين الطاقة الشمسية والديزل زخماً قوياً، والتي ستزداد بفضل الكفاءات التي تمتلكها شركتنا، والتكنولوجيا المتطورة ناهيك عن استراتيجيات التسويق التي لا مثيل لها. وهذه هي الفرصة المُثلى لنضع يدنا بيد سانكتا كابيتال ونعمل معاً على تصميم المنتجات المبتكرة لعملائنا والعمل في الوقت نفسه على إرساء الأسس الكفيلة بتوسعة عملنا، ولخلق وتعزيز القيمة ".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سانكتا كابيتا، أحمد العناني: "تؤدي المساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولة لخفض انبعاث الكربون إلى إعطاء دفعة قوية للطلب على مصادر الطاقة التي تتسم بالكفاءة، كما أن هناك عوامل تتمثل في زيادة عدد السكان في دول الخليج والمشاريع العملاقة التي تشهدها، تفرض أعباءً أكبر على نظم الطاقة التقليدية. ومن شأن توفير الدعم إلى فريق الإدارة المميز في شركة "آر إس إس" والاستفادة من رؤيته القائمة على التكنولوجيا والبيانات أن يؤدي إلى توفير حلولٍ مبتكرة منخفضة التكلفة لعملاء الطاقة الهجينة، وتعزيز القيمة للمستثمرين في سانكتا كابيتال".

وبصفتهما عضوا مجلس إدارة غير تنفيذيين، سيلحق كل من أحمد العناني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سانكتا كابيتال، وجاس شهيب، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سانكتا كابيتال، بمجلس إدارة "آر إس إس"، في حين سيحافظ ستيوارت موراي على منصبه كرئيسٍ تنفيذي ليقود الجهود الرامية إلى زيادة توسع الشركة ونموها. وسيساعده في ذلك آدم تشارلزورث، المدير الإداري، وعمران سيد، رئيس العمليات، الذين يمتلكان سجل خبرةٍ فنية وتجارية حافلٍ في مجال تصميم وتطوير حلول الشبكات الكهربائية الهجينة المصغرة.

تم وضع اللمسات النهائية على الصفقة في 29 نوفمبر 2023. والتي ساهم فيها كل من شركة تينيو للاستشارات كمستشار مالي ومكتب أدلشو جودارد للمحاماة كمستشار قانوني لشركة سانكتا كابيتال.

من جانبه قال إلي فاخوري المدير التنفيذي الأول في تينيو: "ستشكل هذه الصفقة علامةً فارقةً في قطاع العمل لما تتميز به من مزايا فريدة، وقد كان من دواعي فخرنا تقديم الاستشارة إلى سانكتا كابيتال خلال مراحل الصفقة. وتعتبر عملية الاستحواذ على رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد وتمويل ديون نموها دليلاً قوياً على الدور المحوري والآخذ بالتنامي الذي يلعبه الاستثمار البديل في أسواق المنطقة، من خلال توفير حلول تمويلٍ مبتكرة إلى الشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاعات العمل الحيوية. وهذا من بين الأسباب التي تجعلنا نطمح لإنجاز صفقات مماثلة في المستقبل".

وقالت الشريك في مكتب أدلشو جودارد للمحاماة، فيكتوريا ميسكيتا: "تطلب إنجاز هذه الصفقة إتباع نهجٍ غير مسبوق على صعيد هيكلة الائتمان، وتجمع حزمةٍ شاملة من التعهدات والضمانات مع حلولٍ تحسن حقوق الملكية والسيولة لإيجاد منتجٍ يلاءم أسواق رأس المال التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. نشعر بالفخر لكوننا طرف في هذه العملية ونود أن نشكر سانكتا كابيتال على إتاحة فرصة المشاركة لنا".

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نبذة عن سانكتا كابيتال

سانكتا كابيتا مدير استثمارات بديلة متخصصة في الحالات الخاصة وتتوزع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنتهج الشركة إستراتيجية استثمارية تتسم بالانضباط وتجمع ما بين الالتزام الصارم والحلول الواقعية وتفضي إلى تحقيق عائدات مرتفعة. يدأب فريق العمل على استثمار رأسمال الشركة في الأصول التي لا يستثمر فيها قطاع الاستثمار في العادة. تشمل هذه الأصول الديون المطروحة للتداول العام، وسندات الملكية، والقروض ومطالبات المقترضين المتعثرين غير القادرين على السداد، إضافةً إلى توفير حلول التمويل البديلة للشركات العاملة خارج نطاق السوق المصرفية التقليدية. www.sanctacapital.com

نبذة عن رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد (آر إس إس)

تأتي رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد في طليعة مزودي العملاء في سوق منطقة الخليج العربي بحلول الطاقة والتبريد المؤقتة بفضل معدات توليد الطاقة التي يعتمد عليها والتي تتسم بانخفاض معدل استهلاكها للوقود. تعمل الشركة على توفير مجموعة كاملة من نظم الطاقة الهجيمة التي تجمع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الديزل، وتأجير الطاقة المؤقتة إلى جانب حلول التحكم بدرجة الحرارة. ونجحت الشركة في توفير الحلول الهندسية إلى شريحة واسعة من قطاعات العمل الرئيسية والعملاء المرموقين انطلاقاً من مكاتبها المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين. www.rss.ae