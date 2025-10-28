دبي: تشارك شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، في فعاليات معرض جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في نسخته الثانية عشر 2025، والذي يُقام في دبي بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، وصناع القرار، والمبتكرين من الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في إدارة المرافق من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

وتأتي مشاركة ساند في المعرض ، لتبادل الخبرات والمعرفة مع مؤسسات القطاع، والتعرف على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند، أن المشاركة في هذا الحدث الإقليمي تمثل فرصة مهمة لاستعراض خبرات الشركة وإنجازاتها في تطوير حلول متكاملة لإدارة المرافق التي تعتمد على الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن "ساند" نجحت خلال السنوات الماضية في بناء سجل متميز في إدارة المئات من المنشآت والمباني الحكومية والخاصة في الإمارة عبر تطبيق أنظمة ذكية وممارسات تشغيلية متطورة.

وقال الزرعوني:"نؤمن في ساند بأن تبادل المعرفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين هو ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحقيق التميز في إدارة المرافق. مشاركتنا في هذا المعرض تتيح لنا الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال، وتوسيع شبكة علاقاتنا بما يعزز من قدرتنا على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة تسهم في دعم أهداف إمارة الشارقة في التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد الذكي".

وتستعرض ساند خلال مشاركتها أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجال السلامة والأنظمة الذكية، ومن ضمنها نظام “أمان” للإنذار المبكر في إمارة الشارقة، الذي يشهد توسعاً متواصلاً، إلى جانب الخدمات التي تقدمها ساند في إدارة المرافق والتي تدمج التقنيات الحديثة في عملياتها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

