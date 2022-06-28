تماشيا مع قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين

الشارقة: أكد المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على أهمية الالتزام بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، ببدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف بالدولة، حرصاً على سلامة وصحة العمال من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الساطعة .

وقال الكتبي: تحرص شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية واتباع جميع التعليمات والأساليب الوقائية و تطبيق معايير عالمية لتحقيق الصحة و السلامة المهنية التي تحمي العمال من مخاطر الإصابات المختلفة والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، حيث تعتبر صحة العمال من أولوياتنا في الشركة، مؤكدا على حرصهم على عقد ورش تدريبية بشكل دوري لتثقيف العمال وتدريبهم على طرق حماية أنفسهم من التعرض لمخاطر العمل ونشر تعميمات مستمرة على ضرورة التقيد بالسلوكيات والإرشادات السليمة، كما أن فريق الصحة و السلامة المهنية يقوم بشكل دوري و بالتعاون مع فرق العمليات في الميدان بتقييم مستويات الخطورة في أي عمل مسند إلى شركة ســانــد و بناء عليه التفتيش الدوري على تطبيق هذه المعايير أثناء العمل.

ويذكر أن شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، تعمل على تقديم خدمات فنية متنوعة ومتكاملة لجميع أنواع الأصول ضمن القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة، وتشغيل البنية التحتية للعقار، والنواحي المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مثل استراتيجيات الوقاية من الحرائق والتدريب على أساسيات السلامة، وتوفير رجال الأمن المدربين، والكثير غيرها.

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لجكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

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