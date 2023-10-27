اثنان من المطاعم التي طال انتظارها في دبي يفتتحان أبوابهما أمام الزوار، ومطعمان عالميان آخران يستعدان للانضمام إلى هذه السلسلة الفريدة عمّا قريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سانت ريجيس غاردنز، وهي أحدث وجهات التجارب الذوقية الفاخرة التابعة لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة وأكثرها ابتكارًا، افتتاح اثنين من المطاعم التي طال انتظارها وهما، "شيز وام" بقيادة الشيف هادريان فيليديو، و"سنيور ساسي" المطعم الإيطالي الأشهر في لندن. ومن المتوقع أن يبدأ كل من "لينا" وهو مطعم إسباني مختص بالمأكولات المشوية، ومطعم ولاونج "آريثا" الراقي، استقبال الزوار في نهاية عام 2023.

ومع بدء الطقس في الاعتدال في دبي، أصبح بإمكان ضيوف سانت ريجيس غاردنز الاستمتاع بجلساتٍ رائعة في الهواء الطلق على الشرفة الزاخرة بالمناظر الطبيعية الخلابة والتي تحاكي عالم الخيال.

يذكر أن سانت ريجيس غاردنز قد افتتحت مؤخرًا لتكون وجهةً متكاملة تضم طيفًا واسعًا من المطاعم الفاخرة، وتحتضن في الوقت الحالي خمسة من المطاعم الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، فضلًا عن المطاعم التي تتميز بتقديم الأطباق المعدة من المكونات المحلية والتي تحظى بإعجاب الذواقة.

شيز وام

يقدم مطعم "شيز وام" الذي افتُتح مؤخرًا تجارب ذوقية إبداعية تجسّد رؤية الشيف الفرنسي الشهير، شيف هادريان، الفريدة في الطهي. والذي يقدم لضيوفه قائمة طعام مستوحاة من رحلاته حول العالم تعكس تقنياته وأساليبه ومكوناته الفريدة، وتضم القائمة العديد من الأطباق الشهية وأبرزها سلطة بوراتا بشراب التمر، وهي سلطة تجمع بين النكهات الصيفية الإيطالية والنكهات العربية ذات النكهة الحلوة. وشوكولاتة غواناجا فيري فوندا، التي تمزج بين المذاق الفريد للطحينة واللبنة وآيس كريم الشوكولاتة البيضاء المحروقة.

ويتميز المطعم الجديد بوجود "بار" زاخر بالألوان الرائعة يقود إلى غرفة الطعام الرئيسية، ويضم طاولات تتسع لستة مقاعد تقدم قائمة طعام فاخرة يمكن تذوق مختلف الأطباق من خلالها، وتتيح إمكانية التفاعل التام مع الشيف، فضلًا عن طاولات المشاركة العائلية التي توفر للضيوف خصوصية عالية وإطلالة مميزة، وغرفة الدي جيه الكفيلة بإمتاع الضيوف.

تجدر الإشارة إلى أنّ اسم المطعم مشتق من العامية الفرنسية، فعبارة "Chez Moi" تعني "في المكان الخاص بي"، ويعكس هدف المطعم المتمثّل بأن يكون وجهةً يجتمع فيها الأصدقاء وأفراد العائلة حول مائدة الطعام ليمرحوا ويضحكوا ويصنعوا ذكريات لا تنسى على أنغام الموسيقى الكلاسيكية.

يفتح مطعم "شيز وام" أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل. للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 410 6707 أو زيارة الموقع الإلكتروني https://chezwam.ae/.

سنيور ساسي

يعد مطعم " سنيور ساسي" أحد أبرز المطاعم الراقية التي افتتحت أبوابها مؤخرًا في سانت ريجيس غاردنز ، إذ يحظى هذا المطعم الإيطالي المميز بشهرة واسعة في لندن ويفخر بتقديم الأطباق التي تجمع ما بين الأصالة والحداثة والتي تنال إعجاب الضيوف على اختلاف أذواقهم وخلفياتهم، كما يعرف هذا المطعم المميز باستضافة العديد من المشاهير وكبار الشخصيات مثل أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، والمغنية الأمريكية ريهانا، وجاكي تشان وغيرها الكثير.

علاوةً على ما سبق، يحفل مطعم "سنيور ساسي" بالأطباق الإيطالية الفريدة والتجارب الذوقية الفاخرة في ظل الضيافة الإيطالية الدافئة. ويعد فرعه هذا الثالث في الشرق الأوسط، ويمتاز بتصميمه الفريد الذي ينساب بسلاسة كامتداد للحدائق المحيطة به، فضلًا عن تصميمه الداخلي الراقي الزاخر بالمناظر الطبيعية الغنية.

ويعد المطعم ضيوفه بأن يأخذهم في رحلة ذوقية منقطعة النظير في مختلف أنحاء إيطاليا، وذلك من خلال قائمة الطعام الغنية التي تقدم الوجبات على مدار اليوم بدءًا من المأكولات البحرية وحتى الباستا واللحوم والأطباق النباتية. كما سيكون الضيوف على موعد مع قائمة مخصصة لمشروبات العنب وتضم تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة من مختلف المناطق الإيطالية.

يفتح مطعم "سنيور ساسي" أبوابه من الجمعة إلى الأحد من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا، ويقدم وجبة العشاء من الاثنين إلى الأحد من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل. للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 278 4848 أو زيارة الموقع الإلكتروني reservations@signorsassidubai.com .

مطاعم تفتتح أبوابها عمّا قريب

يقدم الشيف الأشهر في إسبانيا، داني غارسيا، لدبي مطعمه "لينا" الذي يحظى بشعبية كبيرة بين عشا المأكولات المعدة من اللحوم. وقد افتتح هذا المطعم لأول مرة في مدينة "ماربيا"، حيث حصل على ثلاث نجوم ميشلان، وبعد ذلك افتتح الشيف داني المقر الرئيس للمطعم في مدريد، ومن المقرر أن يفتتح المطعم أبوابه في دبي بحلول نوفمبر المقبل.

ويشتهر مطعم "لينا" بأنه يوازن باحتراف ما بين الأطباق والتقنيات المستخدمة في ابتكارها، ليقدم لزواره تجربة ذوقية تجمع ما بين الأصالة والابتكار، بدءًا من اللحوم المشوية على النار وحتى بار النبيذ والغرفة المدخنة، والتي حصلت على نجمتي ميشلان وتعد مرجعًا للمطبخ الإسباني الراقي.

أما مطعم ولاونج "أريثا" فيستعد لافتتاح أبوابه أمام الضيوف في شهر ديسمبر، حيث سيكون الضيوف على موعد مع العروض الترفيهية الحية التي تحتفي بموسيقى الجاز. ويمتاز المطعم بجلساته الفاخرة وتفاصيله الذهبية وثرياته اللامعة، فضلًا عن الأطباق التي تحاكي التحف الفنية في زينتها وروعتها، ومن المتوقع أن يكون "أريثا" الوجهة الأمثل لعشاق النشر عبر الإنستغرام.

حصل تريسند ستوديو، أولى المطاعم التي افتُتحت في سانت ريجيس غاردنز، على نجمة ميشلان الثانية، حيث احتل المرتبة 11 في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2023 والمرتبة 2 في قائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

وتحت قيادة الشيف هيمانشو سايني، الذي يعد أصغر شيف محترف في المطبخ الهندي، يقدم تريسند ستوديو قائمة طعام حصرية تتيح للضيوف تذوق كافة الأطباق التي يقدمها المطعم، وذلك في تجربة حصرية تتسع لـ 20 ضيفًا. كما يمكن للضيوف توقع قائمة تذوق موسمية تتغير كل أربعة أشهر بما يعكس التطور والابتكار الذي يشهده المطبخ الهندي.

يقع تريسند ستوديو في الجانب الشرقي من حدائق سانت ريجيس ويفتح أبوابه من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل من الثلاثاء إلى الأحد. للحجز، يرجى الاتصال على الرقم+971 58 895 1272 أو زيارة الموقع الإلكتروني https://tresindstudio.com

يذكر أنّ هنالك العديد من المداخل الموصلة إلى سانت ريجيس غاردنز بما يشمل البوابة الفاخرة الضخمة الخاصة به، والتي تضفي مزيدًا من الفخامة على تجربة الضيوف، كما يوفر سانت ريجيس دبي، النخلة خدمة اصطفاف السيارات "فاليه" والردهة الترحيبية الخاصة مع إمكانية الدخول مباشرةً إلى المكان.

للمزيد من المعلومات حول سانت ريجيس غاردنز ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.stregisgardens.com/

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نبذة عن فنادق ومنتجعات سانت ريجيس:

تنضوي فنادق ومنتجعات سانت ريجيس تحت راية ماريوت الدولية وتجمع بين الفخامة الكلاسيكية والطراز العصري. كما تلتزم بتقديم تجارب استثنائية في أكثر من 45 فندقاً ومنتجعاً فاخراً في أبرز المواقع حول العالم. ومنذ افتتاح العلامة لأول فنادقها في مدينة نيويورك قبل أكثر من قرن مضى على يد جون جاكوب أستور الرابع، حيث حافظت على ذات المستوى الرفيع من الخدمات المصممة حسب الطلب والعروض الاستباقية لجميع الضيوف من خلال ميزة المساعد الشخصي التي تشتهر بها. للمزيد من المعلومات والبقاء على اطلاع على أحدث المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني stregis.com أو متابعة صفحات العلامة على مواقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ و’إنستغرام‘ و’فيسبوك‘. وتفخر فنادق ومنتجعات سانت ريجيس بالمشاركة في برنامج "Marriott Bonvoy". ويتيح البرنامج للأعضاء فرصة الاستفادة من محفظة استثنائية من العلامات والتجارب العالمية، مع مزايا منقطعة النظير تتضمن كسب النقاط للحصول على إقامات فندقية مجانية، إلى جانب الارتقاء بالعضوية إلى مستوى النخبة. للاشتراك مجاناً أو لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: MarriottBonvoy.marriott.com.

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