دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مدرسة الإمارات الدولية ميدوز"، لاعتمادها رسميًا "مدرسة معتمدة من سامسونج". وتُعدّ هذه الشراكة ضمن المنظومة التعليمية الأوسع لسامسونج، الهادفة إلى تمكين الطلاب والمعلمين بأحدث التقنيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي إطار هذه الشراكة، تم إنشاء "مختبر سامسونج للذكاء الاصطناعي" داخل المدرسة، مزوّدًا بمجموعة متنوعة من أجهزة سامسونج لدعم المشاريع التطبيقية الشاملة في مجالات البرمجة، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الإبداعي. وإلى جانب المختبر، سيحظى 200 طالب من المدرسة بفرصة الانضمام إلى برنامج "سفراء سامسونج للطلاب"، وهو مبادرة مبتكرة تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والثقة والفرص اللازمة ليصبحوا قادةً للتحول الرقمي داخل مدارسهم ومجتمعاتهم.

وقال جيروم هونغ، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "التعليم هو المنطلق الذي يبدأ منه الابتكار، ومن خلال برنامج 'المدارس المعتمدة من سامسونج'، نلتزم بتزويد الطلاب والمعلمين بالأدوات والمهارات اللازمة للنجاح في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الشراكة الزخم القوي الذي يحظى به البرنامج في دولة الإمارات، والتزامنا المشترك بدعم 'استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031'. وأنا فخور بانضمام مدرسة الإمارات الدولية ميدوز إلينا في هذه الرحلة. معًا، نُعدّ جيلًا من المبتكرين القادرين على تشكيل المستقبل."

ومن جانبه، قال إيان وارد، مدير مدرسة الإمارات الدولية ميدوز: "أشعر بفخر كبير بانضمام مدرسة الإمارات الدولية ميدوز إلى برنامج 'المدارس المعتمدة من سامسونج'. تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في كيفية إعدادنا لطلابنا لمواجهة عالم متزايد التعقيد تقوده التكنولوجيا. ودمج الذكاء الاصطناعي والابتكار من خلال 'مختبر سامسونج للذكاء الاصطناعي' ليس مجرد إضافة، بل عنصر سيعزز التعليم والتعلم في جميع برامج البكالوريا الدولية لدينا، ويمكّن الطلاب من التفكير النقدي، وحل المشكلات الواقعية، والقيادة بثقة."

وتمكينًا للمعلمين من قيادة هذا التحول، سيخضع 17 معلمًا من المدرسة لتدريب متخصص ضمن برنامج "المعلم المعتمد من سامسونج". ويهدف هذا التدريب إلى دمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بشكل هادف ضمن الحصص اليومية، بدلًا من التعامل معها كنشاط منفصل.

وتأتي هذه الشراكة منسجمةً مع "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، وتعكس التركيز المشترك على الاستخدام المسؤول والمؤثر للذكاء الاصطناعي في التعليم.

ويدمج برنامج "المدارس المعتمدة من سامسونج" ضمن رؤية سامسونج الأوسع لإنشاء شبكة عالمية من المؤسسات التعليمية الرائدة في معايير التعليم الرقمي. وبانضمام مدرسة الإمارات الدولية - ميدوز كثاني مدرسة في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، يواصل البرنامج ترسيخ نفسه نموذجًا يتجاوز فيه الذكاء الاصطناعي والابتكار النظرية ليصبحا جزءًا من تجربة التعلم اليومية للطلاب.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

