



إطلاق "مدارس سامسونج الذكية" خلال ورشة عمل استراتيجية بعنوان "تحويل التعليم" في دبي

ورشة العمل سلطت الضوء على أحدث الأجهزة المحمولة، وحلول الأمن والحماية القوية Samsung Knox ، والشاشات التفاعلية المبتكرة المصممة خصيصاً للبيئات التعليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سامسونج جلف للإلكترونيات، بالتعاون مع "إي آند الإمارات"، ذراع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن المفهوم الرائد "مدارس سامسونج الذكية" في دولة الإمارات. جاء إطلاق هذه المبادرة خلال ورشة عمل استراتيجية بعنوان "تحويل التعليم"، بمشاركة أكثر من 70 من القادة المؤثرين وخبراء التعليم من جميع أنحاء الدولة لاستكشاف كيف مساهمة التكنولوجيا المتطورة في إحداث تحول نوعي في التعلم.

وتناولت ورشة العمل الجوانب المتعددة للمدارس الذكية، مسلطة الضوء على أحدث الأجهزة المحمولة، وحلول الأمن والحماية القوية Knox، والشاشات التفاعلية المبتكرة المصممة خصيصاً للبيئات التعليمية. وقاد عدد من الشخصيات البارزة في القطاع من سامسونج و"إي آند" المناقشات حول تعزيز التجربة التعليمية من خلال التكنولوجيا، وتطوير قدرات وإمكانات الفصول الدراسية الذكية، وريادة مسارات جديدة للتميز الأكاديمي.

وفي هذا السياق، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع ’إي آند‘ مرحلة محورية من شأنها إحداث نقلة نوعية في المشهد التعليمي في دولة الإمارات. فمن خلال تسخير قوة الابتكار التكنولوجي، نحن لا نقوم بتغيير التعليم فحسب، بل نشكل ملامح مستقبل التعلم نفسه".

من جانبه، قال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في "إي آند الإمارات": "نلتزم في ’إي آند الإمارات‘ بشدة بدعم المبادرات الحكومية الرامية لإحداث التحول الرقمي لقطاع التعليم. وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع سامسونج في مساعدتنا على تمكين المدارس بأحدث الأدوات والتقنيات، وتزويد المعلمين والطلاب بالأدوات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي".

وتبني مبادرة "مدارس سامسونج الذكية" على التزام الشركة الأكبر بتزويد الشباب الإماراتي وتطويره وصقله بالمهارات الأساسية لمواكبة مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

وقد استقطبت ورشة عمل "تحويل التعليم" لفيفاً من الحضور من قادة التعليم العام والمؤسسات الخاصة المرموقة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في اعتماد اقتصاد قائم على المعرفة. وأكدت الورشة التزام سامسونج بتعزيز الابتكار في التعليم وإعداد الجيل القادم لمواكبة التغييرات المقبلة في عالم قائم على التكنولوجيا.

لمعرفة المزيد عن مبادرات سامسونج التعليمية، يرجى زيارة موقع Samsung.com.

نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

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