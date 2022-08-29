بما يسهم في تعزيز مسيرة الشركة استراتيجياً

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة، عن تعيين السيد سامح المهتدي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة رأس الخيمة العقارية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنمية وتطوير استثماراتها والوصول إلى أعلى المستويات.

ويمتلك السيد سامح المهتدي خبرة طويلة في مجال العقارات، وله سجل حافل في هذا القطاع، حيث يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المشاريع وتطويرها على مستوى آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وسيقود المهتدي من خلال منصبه الجديد، الشركة لصياغة وتحقيق استراتيجيتها، والاستمرار في ترجمة رؤية ورسالة الشركة، بصفته الرئيس التنفيذي، من خلال التماس المباشر مع موظفي ومدراء الإدارات والأقسام، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقال سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا أن نرحب بالسيد سامح المهتدي في فريق رأس الخيمة العقارية، وقد أظهر خبرة واسعة في القيادة التنفيذية في مناصبه السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة بلووم القابضة، ورئيس مجموعة الفطيم للمقاولات، والرئيس التنفيذي في إعمار- مصر، إلى جانب مناصب قيادية أخرى، ونعتقد أن رؤيته الإستراتيجية ومهاراته وخبراته وفطنته التجارية ستضيف قيمة نوعية إلى الشركة وبما يعزز من مواصلة استراتيجيتها الحيوية."

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