(دبي ) أعلنت سامانا للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة ومقرها دبي، رسمياً عن إطلاق أحدث تحفها السكنية الجديدة مشروع "سامانا ساوث هيفن". ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً في الممر الحيوي سريع التوسع بين مدينة دبي الصناعية ودبي الجنوب، حيث صُمم خصيصاً للارتقاء بأسلوب الحياة اليومية من خلال فنون العمارة الحديثة، والمساحات الخضراء المستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة، فضلًا عن باقة متكاملة من المرافق العصرية.

نجاحات متواصلة ومحفظة متنامية

يأتي إطلاق هذا المشروع ترسيخاً لمكانة الشركة كمطور رائد للأصول العقارية الفاخرة ذات العوائد المرتفعة، وذلك في أعقاب المبيعات القياسية والإقبال الاستثنائي الذي شهدته مشاريع "سامانا هيلز ساوث 1 و2 و3". ويوفر "سامانا ساوث هيفن" 200 وحدة سكنية مصممة بعناية فائقة، تتنوع بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين، وتتوزع على هيكل معماري معاصر يتألف من ستة طوابق.

وبأسعار تبدأ من 599,000 درهم، يمثل المشروع خطوة استراتيجية جريئة ضمن خطط التوسع لشركة "سامانا للتطوير العقاري"، ملبياً بذلك تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن أصول آمنة وموثوقة في إحدى أهم المناطق الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

كما يساهم هذا الإطلاق في تعزيز حجم المحفظة المتنامية للشركة، ويؤكد التزامها بتطوير مساحات معيشية مستدامة تتسم بالأناقة. وبفضل رؤيتها المبتكرة وتحكمها المطلق في الجداول الزمنية وإدارة التكاليف، نجحت "سامانا" في تسليم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية بكل سلاسة، مما دفعها بجدارة لتحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل مطوري العقارات على الخارطة في دبي لهذا العام.

وفي معرض تعليقه على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطلاق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سامانا للتطوير العقاري": "تستند نجاحاتنا إلى تقدمنا المستمر في العمليات الإنشائية والتزامنا الراسخ بسرعة الإنجاز والتنفيذ. وللحفاظ على هذا الزخم ومواصلة الوفاء بوعودنا، نمتلك خطة طموحة تشمل تسليم أكثر من 20 مشروعاً خلال الـ 18 شهراً القادمة". وأضاف: "من خلال تركيزنا الحصري على المشاريع عالية الجودة، نقدم منتجاً استثنائياً يتماشى تماماً مع قوة السوق، مما يضمن لمستثمرينا الاستفادة من النمو القوي المتوقع لرأس المال وتحقيق عوائد إيجارية استثنائية في السنوات المقبلة".

موقع استراتيجي وربط غير مسبوق

يتمتع "سامانا ساوث هيفن" بموقع استراتيجي في قلب التوسع الجنوبي لمدينة دبي الصناعية، وهو ممر نمو يركز على المستقبل ويقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، ليوفر بذلك شبكة ربط استثنائية بأهم الوجهات الرئيسية. وسيستفيد السكان من قربهم بمسافة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة فقط من أبرز المعالم، بما في ذلك مدينة إكسبو، ونخلة جبل علي، وابن بطوطة مول، ودبي مارينا. ويوفر المجتمع بيئة متكاملة تتلاقى فيها فرص التواصل، والمساحات الرحبة، مع شبكات نقل رائدة مثل مترو مطار آل مكتوم السريع، وقطار الاتحاد.

عالم مصمم خصيصاً لك

صُمم المشروع ليكون ملاذاً يحاكي أسلوب المنتجعات الفاخرة، حيث يضم مجموعة واسعة من المرافق الممتازة التي تضفي حيوية متجددة على الحياة اليومية. وتقدم منصات الطابقين الأرضي والأول تجربة مجتمعية نابضة بالحياة، تتضمن ردهة استقبال كبرى، ومسبحاً لا متناهياً (إنفينيتي) للبالغين، وردهة للاسترخاء، ومنطقة ألعاب خارجية، وجلسة منخفضة مخصصة للحوارات والتجمعات، فضلاً عن سينما خارجية في الهواء الطلق.

كما يولي المشروع اهتماماً كبيراً بالصحة، من خلال توفير صالة ألعاب رياضية داخلية على السطح، ومناطق خارجية للياقة البدنية، ومضمار للركض، بالإضافة إلى غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء. وتتميز جميع الوحدات بتشطيبات ذات معايير مستقبلية، ونوافذ كبيرة تسمح بتدفق الضوء الطبيعي لضمان انسيابية المساحات وتجربة معيشية صديقة للبيئة.

رؤية محفزة للمستثمرين

وتابع فاروق: "تُعد دبي الجنوب مركزاً رئيسياً لنمو الغد، ويتربع 'سامانا ساوث هيفن' في صميم هذا المستقبل الواعد. لا يزال سوق العقارات على الخارطة في دبي يحطم الأرقام القياسية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن تعاملات هذا القطاع تستحوذ الآن على أكثر من 60% من إجمالي أنشطة السوق السكنية، مما يعكس ثقة غير مسبوقة من قبل المستثمرين في هذا القطاع". مؤكداً أن التركيز الحصري للشركة على تطوير مشاريع متميزة على الخارطة يواكب هذه الديناميكية القوية للسوق ويلبي تطلعات المستثمرين.

وبدافع من التطور المتسارع للبنية التحتية والطلب المتزايد، تتجه منطقة دبي الجنوب نحو تحقيق عوائد قوية، حيث يُتوقع أن تتراوح العوائد الإيجارية بين 10% إلى 15%. ولتعزيز جاذبية الاستثمار، تواصل "سامانا للتطوير العقاري" تقديم خطط دفع مرنة وميسرة تركز على راحة المستثمر، وتمتد لفترات ما بعد تسليم المشروع.

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