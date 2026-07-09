وقعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مجال مناولة الشحن، والحلول اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة طيران أديل، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم منظومة الخدمات اللوجستية وقطاع الطيران في المملكة.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان من خلال أكاديمية سال على تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة في تبني الحلول اللوجستية الحديثة والمبتكرة. كما تشمل مجالات التعاون تشكيل فرق عمل مشتركة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق لتنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية، وإتاحة الفرص لمنسوبي الطرفين للمشاركة في البرامج التطويرية.

وتمتد مجالات التعاون كذلك إلى تطوير مبادرات تدريبية تسهم في رفع كفاءة القدرات التشغيلية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، بما يدعم النمو المتسارع في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ صالح الديني، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في سال: “تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة في تعزيز دور أكاديمية سال كمنصة لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المتخصصة في قطاعي الخدمات اللوجستية والطيران. ومن خلال هذا التعاون مع طيران أديل، نواصل التزامنا بتقديم برامج تدريبية نوعية تجمع بين المعرفة والخبرة العملية، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.”

ومن جانبه، محمد مدهش، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في طيران أديل: "يعكس هذا التعاون التزام طيران أديل بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تعزيز قدرات الموظفين ودعم نمو قطاع الطيران في المملكة عبر التدريب المتخصص وتبادل المعرفة."

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود "سال" في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال أكاديمية سال، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة في قطاع الطيران، بما يرسّخ دورها كممكن رئيسي للقطاع اللوجستي في المملكة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء قطاع لوجستي متكامل ومنافس عالميًا.

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