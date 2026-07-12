وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مجال مناولة الشحن والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة، عبر قطاع سال للمناولة الأرضية، اتفاقية استراتيجية مع شركة طيران إس إف، إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة في الصين والتابعة لشركة إس إف إكسبريس، والتي تمتلك شبكة تشغيلية عالمية تضم أكثر من 130 محطة. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول تشغيلية متكاملة تشمل خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سال الهادفة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية خدماتها، والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وتجمع الاتفاقية بين خبرات سال الواسعة في خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، وعمليات طيران إس إف في المملكة، بما يضمن انسيابية العمليات ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم سال خدمات تشغيلية متكاملة تشمل مناولة الشحنات الجوية، وتحميل وتفريغ الطائرات، إلى جانب عدد من الخدمات التشغيلية ذات الصلة بالرحلات المشغّلة. وتُعد الاتفاقية امتداداً لجهود سال في توسيع محفظة خدماتها المتكاملة في قطاع المناولة الأرضية للشحن الجوي.

كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام سال ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى الناقلات العالمية، وتعزيز التميز التشغيلي في خدماتها، بما يدعم دور قطاع الشحن الجوي في تمكين حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويسهم في تعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

نبذة عن طيران إس إف:

تعد شركة طيران إس إف إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة في الصين، تأسست عام 2009م كشركة طيران متخصصة في الشحن الجوي والتابعة لشركة إس إف اكسبرس وتتخذ من مدينة شنتشن في مقاطعة غوانغدونغ مقرًا لها، وتعمل من خلال أربعة مراكز طيران رئيسية تشمل شنتشن، وهانغتشو، وبكين، وإيتشو، إلى جانب شبكة تشغيلية تضم أكثر من 130 محطة عالمية، بما يعكس حضورها المتنامي في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

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