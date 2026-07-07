المملكة العربية السعودية، وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مجال مناولة الشحن، والحلول اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة مذكرة تفاهم مع أكاديمية الطاقة والمياه، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم جاهزية الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية في قطاع الخدمات اللوجستية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم خدمات استشارية فنية ومهنية، وتطوير مبادرات مشتركة لتنمية القدرات الوطنية وتعزيز مهارات قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الإمكانات التدريبية لأكاديمية الطاقة والمياه وخبرات «سال» التشغيلية، بما يسهم في تحسين الممارسات المهنية وجودة الأداء.

وأكدت «سال» أن المذكرة امتداد لجهودها في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات وبناء بيئة عمل داعمة للتعلم المستمر، بما يرفع جاهزية الكوادر لمتطلبات القطاع اللوجستي ومستقبل الأعمال في المملكة.

من جانبها، أوضحت أكاديمية الطاقة والمياه أن التعاون مع سال يعكس أهمية الشراكات النوعية بين القطاعين التشغيلي والتدريبي، بما يسهم في تطوير برامج ومبادرات تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل، وتدعم إعداد مواهب مؤهلة تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتجسّد هذه الشراكة نموذجًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، حيث تعمل سال وأكاديمية الطاقة والمياه على بناء مسارات واضحة لتطوير الكفاءات وبناء المعرفة التطبيقية، بما يدعم تنافسية المملكة ويعزز مكانتها كمركز لوجستي ومعرفي رائد إقليميًا وعالميًا.

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