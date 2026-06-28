المملكة العربية السعودية : وقّعت سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مناولة الشحن والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، عبر قطاع سال للمناولة الأرضية، اتفاقية استراتيجية مع شركة طيران الخطوط الجوية السنغافورية لتقديم حلول متكاملة تشمل خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتأتي الاتفاقية دعماً لاستراتيجية سال الهادفة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية خدماتها، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد شركة طيران الخطوط الجوية السنغافورية إحدى الناقلات الجوية الرائدة عالمياً، وتجمع الاتفاقية بين خبرات سال في المناولة الأرضية والشحن الجوي وعمليات الخطوط السنغافورية في المملكة، بما يضمن انسيابية عملياتها ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إلى أعلى درجات الجودة والتميز.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة أ. عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال : “تمثّل شراكتنا مع ناقل عالمي مرموق كشركة طيران الخطوط السنغافورية شهادةً على جودة وموثوقية خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي التي تقدّمها سال. ونحرص من خلال هذه الاتفاقية على تقديم معايير تشغيلية عالمية المستوى تدعم نمو قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المملكة، وترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.”

وتؤكد الاتفاقية التزام سال ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى الناقلات العالمية وتعزيز التميز التشغيلي لخدماتها، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030.

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