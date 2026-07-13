يوفر 845 موقفاً للمركبات على امتداد 9 طوابق

تدعم انسيابية الوصول إلى منطقة دبي هاربور

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سالك (ش.م.ع)، المُشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و"شمال القابضة"، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في "دبي هاربور"، وذلك ابتدأً من اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 .

ووقّع مذكرة التفاهم كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة "شمال"، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، ستعمل "سالك" على توفير حلول الدفع السلس في موقف المركبات الجديد المكون من 9 طوابق بالتعاون مع شركة باركونيك، بما يُتيح للزوار ومستخدمي المرفق سداد رسوم المواقف بصورة رقمية وسلسة عبر حساباتهم في "سالك"، دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، بما من شأنه تبسيط إجراءات الدخول والخروج من المواقف، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتقليص أوقات التنقل، بما يضمن تجربة تنقل أكثر سهولة وترابطاً للمقيمين والزوار.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب دخول أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في "دبي هاربور" إلى الخدمة، حيث يتألف المرفق من تسعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 31,487 متراً مربعاً، ويضم مواقف على السطح، ويوفر 845 موقفاً للمركبات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتنامي على خدمات المواقف في الوجهة التي تشهد توسّعاً مستمراً وتُواصل استقطاب أعداد متزايدة من الزوار والمقيمين، والوجهات القريبة أيضاً، بما يشمل "دبي مارينا"، و"ممشى مارينا"، و"جميرا بيتش ريزيدنس"، و"مدينة دبي للإعلام"، و"مدينة دبي للإنترنت".

منصة متكاملة للتنقل

وفي هذا السياق، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "تُمثّل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحوّل "سالك" إلى منصة متكاملة للتنقّل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات "سالك" في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاءً وسلاسة تعزز تجربة المتعاملين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة. ويعكس تعاوننا مع "شمال" التزامنا بتطوير منظومة تنقّل مترابطة تُعزّز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة".

توظيف أحدث الحلول

من جانبه، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة "شمال": "تعّدُ "دبي هاربور" واحدة من أكثر وجهاتنا طموحاً، وتمثل هذه الشراكة مع "سالك" امتداداً مباشراً لالتزامنا بجعلها وجهة عالمية المستوى بكل المقاييس، بما في ذلك كيفية وصول الناس إليها، وركن مركباتهم، والتنقل داخلها. ومن خلال إدماج حل الدفع السلس من "سالك" في مرفق المواقف الجديد في "دبي هاربور"، نعمل على إزالة أي تعقيدات من رحلة الزوار بصورة ملموسة. وتحرص "شمال" على بناء شراكاتها بعناية، ويجسد هذا التعاون تكاملاً بين مؤسستين تتشاركان قناعة راسخة بأن البنية التحتية الذكية هي ما يميز الوجهات الكبرى".

بنية تحتية ذكية

وتُعزّز هذه الشراكة جهود الطرفين في دعم البنية التحتية الذكية للتنقل، من خلال توفير تجربة وصول ومواقف أكثر سلاسة وكفاءة لزوار "دبي هاربور"، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية للمرفق الجديد والارتقاء بتجربة المستخدمين عبر حلول رقمية متكاملة وخدمات باركونيك لإدارة المواقف.

وتنسجم هذه المذكرة مع استراتيجية "سالك" الرامية إلى توسيع منظومة خدماتها الرقمية خارج نطاق التعرفة المرورية، وتعزيز حضور محفظتها الإلكترونية في الوجهات الحيوية ومرافق النقل والمواقف الذكية، كما تدعم توجّهات "شمال" في تطوير بنية تحتية متقدمة وتجارب متكاملة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة في وجهاتها، بما يُسهم في دعم رؤية إمارة دبي بوصفها من بين أكثر ذكاءً وترابطاً واستدامة.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً جميع بوابات التعرفة المرورية والتي تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي 29 سبتمبر 2022، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

لمحة حول شمال

من قلب دبي نهضت شمال، وإلى أسمى التطلعات تنطلق. شمال هي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة، وتعمل على الاستثمار في مشاريع كبرى تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها. تشمل محفظة شمال العقارية مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، ومساحات التجزئة، والأحياء السكنية ، والتجارية. كما تضم محفظتها مشاريع استثنائية صممت خصيصاً لتلبية تطلعات الباحثين عن الحياة العصرية الراقية، مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءاً من التجارب الفاخرة وحتى الاقتصادية، بما في ذلك أشهر العلامات التجارية عالمياً مثل "جميرا زعبيل سراي" و"فندق هارت شورديتش لندن" و"فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، مثل سكاي دايف دبي وديب دايف دبي وإكس دبي (إكس لاين وإكس بارك من اتصالات، وإكس بارك جونيور، ومضمار دراجات إكس دبي)، وإنفلايت دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم ترسخ مكانة دبي في صدارة قطاع السياحة الترفيهية على مستوى العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات