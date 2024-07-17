دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، في خطوة استباقية لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والمساهمة في دفع مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.

وتنضم "سالك"، بموجب هذه المبادرة، إلى أكثر من 20,000 شركة في أكثر من 160 دولة، التي تلتزم بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية الشركة طويلة المدى والهادفة إلى إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" (ش.م.ع): "يسرنا، في "سالك"، الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على التزامنا باعتماد منهجيات عمل ملائمة تتماشى مع أعلى المعايير الأخلاقية والمسؤولية البيئية، ويساهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة الإمارات. ونؤمن بأهمية هذه العضوية في تمكين "سالك" ودعمها في سبيل تكامل هذه المبادئ مع عملياتها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "تحرص شركة "سالك"، في إطار التزامها بهذه المبادئ، على دعم الممارسات المستدامة التي تَعد بمستقبل أفضل للأجيال المستقبلية، حيث تعمل على استكشاف حلول مبتكرة تحد من البصمة الكربونية وتعزز التقدم الاجتماعي لليد العاملة والمجتمعات، بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في دولة الإمارات".

وتتعهد شركة "سالك"، من خلال انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بالإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه من أجل تحقيق هذه الأهداف، كما تدعو الجهات المعنية لزيارة صفحتها https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/164283-Salik-Company-PJSCعلى الموقع الالكتروني للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتعرف أكثر على أبرز الجهود التي تقودها في مجال الاستدامة عبر هذا الرابط.

حول شركة سالك ش.م.ع

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2023 تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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