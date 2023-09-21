دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انتقالها للعمل في مساحات مكتبية جديدة وصديقة للبيئة في فستيفال تاور، تجسيداً لالتزامها الراسخ بالمعايير البيئية وتعزيز الاستدامة.

ويشمل مقرّ "سالك" الجديد، الواقع ضمن البرج الحاصل على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد"، أضواء استشعار الحركة، وأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف شاملة ومتقدّمة قائمة على كفاءة الطاقة، وتجهيزات حديثة صديقة للبيئة وعالية الجودة تعكس التزام الشركة الدائم بتسخير التكنولوجيا تحقيقاً لأهداف الاستدامة. ويتفرّد المكتب بتصميم فريد يعتمد على مواد مستدامة ويرتكز على الإضاءة الطبيعية، التي تخلق بدورها بيئة عمل صحيّة ونابضة بالحياة. كما اتخذت سالك العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من استخدام المواد البلاستيكية، في سبيل تحقيق مستقبل خالٍ من البلاستيك.

ويضم المكتب الجديد كذلك بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات، ترتكز على كفاءة الطاقة وتستخدم تقنيات المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية لتسهيل استخدام الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفقاً لرؤية "سالك" الرامية إلى الحد من البصمة البيئية. وتأتي هذه المنهجية استكمالاً لأهداف الشركة المستدامة، مؤكّدة حرصها على الحد من استهلاك الطاقة من خلال الاستثمار في الحواسيب والخوادم والشاشات وغيرها من الأجهزة الأقل استهلاكاً للطاقة.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك: "نحرص في "سالك" على خفض البصمة الكربونية، تماشياً مع أهداف إمارة دبي الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ويمثّل انتقالنا إلى هذا المقر ّالصديق للبيئة محطة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونؤمن في سالك أيضا بضرورة تبني الممارسات التجارية المدروسة وبأهميتها في الحفاظ على البيئة والموظفين والمتعاملين على حدّ سواء. ويعكس المكتب الجديد التزامنا ببناء مستقبل أفضل، يقوم على الكفاءة والاستدامة ويخدم المشهد التحولي لإمارة دبي."

ويشكّل الرصد وإعداد التقارير عنصرين أساسيين في مسيرة "سالك" نحو تحقيق الاستدامة، حيث عملت على دمج الأدوات اللازمة لرصد الطاقة والموارد في بنيتها التحتية لتقنية المعلومات لتتبع الاستهلاك وتحديد مجالات التقدّم. كما تتيح هذه الأدوات إمكانية رفع التقارير المتعلقة بالبصمة الكربونية وتقنية المعلومات، لضمان الشفافية والمساءلة في المبادرات البيئية، إذ شدّدت "سالك" على التزامها بالحفاظ على بيئة نظيفة " بلا الورق" لتعزيز الكفاءة وتوفير مساحات عمل مستدامة.

وتواصل "سالك" مسيرتها الرائدة لبناء مستقبل أكثر استدامة في دبي والعالم من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدّمة وتبني ممارسات صديقة للبيئة.

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لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأوتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2022، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.