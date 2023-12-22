سالك تنوع مصادر دخلها خارج مجال بوابات التعرفة المرورية لأول مرة، من خلال تعاون لتقديم نظام مواقف انسيابي في دبي مول

مع وجود أكثر من 50,000 مواقف سيارات خاصة في مدينة دبي، تمتلك سالك فرصة قوية للتوسع في مجال المواقف الخاصة المدفوعة واستكشاف خيارات النمو المتاحة في هذا المجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سالك ش.م.ع (سالك)، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م) لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في دبي مول العالمي الشهير.

وفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم تفعيل تقنية سالك لتمكين زوار دبي مول من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز. سيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار وفقًا لقواعد العمل المحددة من قبل إعمار لإدارة مراكز التسوّق. من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024 وسيمكن تحديد إيرادات سالك المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سالك: "نحن سعداء بالتعاون مع إعمار لإدارة مراكز التسوّق في هذه المبادرة الرائدة في إحدى أبرز وجهات دبي الأيقونية. وهذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف: لدى سالك الإمكانيات المتطورة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعاملين، حيث يتيح النظام ميزة الاستغناء عن البوابات أو الحواجز في مواقف دبي مول، بما يساعد في تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور للمتعاملين. نتطلع إلى الاستفادة من نجاحات هذه المبادرة لتقديم الخدمة في مواقع أخرى في المدينة."

وتمتلك سالك قاعدة بيانات استثنائية، حيث تضم أكثر من مليوني حساب نشط و4 ملايين مركبة مسجلة نشطة، ما يعني أنه لا حاجة كبيرة لاستقطاب المتعاملين؛ فأكثر من 90% من مركبات دبي مسجلة بالفعل لدى سالك، التي ستتولى مسؤولية تصميم وتمويل وتطوير وتركيب وإدارة نظام مواقف السيارات، بينما سيوفّر دبي مول البنية التحتية المطلوبة وصيانة المواقف.

وقال السيد أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: "نحن سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سالك، التي تمتلك القدرة على توفير زيارة سلسة لزوار دبي مول. وينبع هذا التعاون من التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا باستمرار في دبي مول، أكثر مركز التسوق استقطاباً للزوّار في العالم. يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة سالك في مجال النقل، ونحن على ثقة أن هذه المبادرة لن تلبي فقط توقعات ضيوفنا، بل ستتجاوزها أيضًا، مما يعزز من قيمة كلّ زيارة ويرسّخ مكانة دبي مول كوجهة التسوق ونمط الحياة الرائدة بامتياز."

تجدر الإشارة إلى أن شركة سالك تتطلع إلى التوسع في مجال أنظمة مواقف السيارات الخاصة في دبي، التي يقدر عددها بأكثر من 50,000 موقف، حيث تمتلك الشركة فرصة قوية للتوسع في مجال المواقف الخاصة المدفوعة واستكشاف خيارات النمو المتاحة في هذا المجال، من خلال تقديم نظام تحكم سلس للدخول إلى المواقف السكنية والتجارية (مثل الشركات والمولات) عن طريق استخدام منصة سالك لتحصيل الرسوم عبر التطبيق ورقم اللوحة، وهما جزء أساسي من نموذج عمل الشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت إدارة سالك على توقعاتها لعام 2023، بعد تحقيق نمو قوي في الإيرادات في الربع الثالث، بدعم من زيادة مستمرة في عدد الرحلات التي تمت عبر بوابات الرسوم الثماني التابعة لها، بالإضافة إلى الأداء القوي لهامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتتوقع الشركة أن ينمو عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9-10% في عام 2023، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 66-67%.

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حول شركة سالك ش.م.ع

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2022 تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م

تدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة والمول الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، ودبي هيلز، وجهة أسلوب الحياة الرائدة في دبي هيلز استيت.

وتدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"، و"دبي مارينا مول"، الذي يمثّل وجهة التسوّق الرئيسة لسكان وزوّار "مرسى دبي"، و"مجمّع الذهب والألماس" المخصّص لمتاجر الذهب والمجوهرات. بالإضافة إلى عدد من المراكز التابعة للمجتمعات العمرانية من إعمار مثل المرابع العربية، وسوق السهول، وقرية السهول، وسوق الينابيع، وغيرها.

علماً أن الأصول التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م هي أجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية" وتتمّتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي مستفيدةً من تنوّع الفئات السكانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.