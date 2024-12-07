ستوحد الدورة الثالثة والعشرون جميع أفراد المجتمع للعمل من أجل الحفاظ على البيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن مشاركتها كراعي رئيسي في الدورة الثالثة والعشرين من حملة "الإمارات نظيفة" ذات التأثير الكبير، والتي ستُقام في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.

يأتي ذلك تأكيدًا على التزام الشركة بدعم الاستدامة وممارساتها، وفي إطار حرصها على المساهمة افعّالة في تحقيق أهداف "الأجندة الوطنية الخضراء- 2030" بما يعزز المستقبل النظيف والمستدام. ويجسّد هذا التعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة التزام "سالك" بدفع عجلة التغيير الإيجابي ودعم المبادرات البيئية.

وقال ابراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": “يسعدنا التعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في النسخة الثالثة والعشرين من حملة ’ الإمارات نظيفة‘، التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في دولة الإمارات. إن حماية كوكبنا مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في بناء مستقبل مستدام ومشرق للأجيال القادمة."

وتنظم حملة "الإمارات نظيفة" مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والاستدامة. وتهدف الدورة الثالثة والعشرين من الحملة إلى تشجيع ودفع المجتمعات في جميع أنحاء الدولة لتنظيف المساحات الطبيعية في دولة الإمارات والحفاظ عليها.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 10 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2023، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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