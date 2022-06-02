دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت ساكور بلو، المجموعة ذات المفهوم جديد التي ابتكرتها مجموعة ساكور جروب، أول متجر لها في دبي في سيتي سنتر ديرة. انطلقت هذه العلامة التجارية من البرتغال مع افتتاح ما يقرب من اثني عشر متجراً في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي؛ هذا المفهوم الجديد مستوحى من التغيير والمستقبل الأفضل. تستهدف ساكور بلو جيل "زد" الشبابي بتصميمها المليء بالأناقة والحياة. تتمتع بتصميم مختلط وأنيق حيث تهدف إلى إلهام اتخاذ خيارات أكثر استدامة في الحياة اليومية. تم ابتكارها من خلال أسلوب مبتكر وتتمثل مهمة العلامة التجارية في إحداث تغييرات إيجابية مرتكزة على الاستدامة.

لدى ساكور بلو مجموعة ملقبة بـ"أوير" A.W.A.R.E تهدف إلى مستقبل أكثر استدامة وصديقاً للبيئة مع مجموعة من العروض، من الثياب غير الرسمية إلى الرياضية وكذلك الرسمية وجميعها مصنوعة من القطن العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير التي تمنح شعوراً بالرفاهية والراحة. لا تزال مجموعة منتجات ساكور بلو تشمل سراويل الشينو والقمصان والبولو والمعاطف والتي شيرتات ومجموعة كاملة من الإكسسوارات التي سيتم إضافتها في المستقبل القريب.

" نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق هذا المفهوم الجديد، الذي يستهدف فئة من الأشخاص، في الوقت الحاضر، تبدي اهتماماً بالقضايا البيئية. تجسد ساكور بلو الاستدامة ككل، وهي سبب يقدره جيل "زد" الشبابي ويتوافق معه، ويؤثر بشكل لا شعوري على قرارات الشراء الخاصة به والأهم من ذلك الطريقة التي يرتبط بها بالعلامة التجارية. ستطلق مجموعة ساكور بلو في وقت مثالي، مما يسمح لنا بتكريس وتحديد جميع جوانب العلامة التجارية تمامًا من الإنتاج إلى الخدمات، كل ذلك بهدف مستقبل أكثر استدامة ونحن متحمسون جداً له." قالت إريكا جوميز، المدير التنفيذي لشركة ساكور في الشرق الأوسط.

ستستمر "ساكور بلو" في توسيع نطاق وجودها في الإمارات العربية المتحدة، وعبر دول الخليج وماليزيا خلال العامين المقبلين.

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نبذة عن "ساكور براذرز"

"ساكور براذرز" هي ماركة أزياء متميزة، مصدرها لشبونه، البرتغال. إنها نتاج حلم أربعة إخوان يهدفون إلى إضافة الأناقة، والجودة والزوق إلى عالم الأزياء. منذ عام 1989 يستمر "ساكور براذرز" في التوسع وهم الآن رمز للعلامات التجارية العالمية، في وجود أكثر من 120 متجراً في البرتغال، وسنغافورة، وماليزيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، ورومانيا، وجورجيا وغيرها، وتقديم معظم المواقع التفصيل المجاني في المتجر. نمت "ساكور براذرز" عن طريق خلق صيحات جديدة وخدمات مبتكرة، وميزت نفسها عن طريق تقديم حلول ممتازة بيد الخياط – وهي ميزة شائعة في متاجرها حول العالم. العلامة التجارية مفضلة لدى المشاهير وارتدت أزياءها شخصيات معروفة في عالم الأزياء، والرياضة، والسينما والتلفزيون، منها ممثلو هوليوود المشهورون "روب لووي"، و"ويليام بولدوين"، و"باتريك دمسي"، و"آيرينا شايك" و"كريستيانو رونالدو". بتفرد يلاحظه المستهلكون، تمثل العلامة التجارية للأزياء، بتشكيلات الرجال، والنساء والأطفال، تشمل الأحذية والإكسسوارات، الرقي بشكل مميز جعلها استثنائية بين الكل. لمزيد من المعلومات زوروا sacoorbrothers.com/en/.

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