"ڤايا" من "ساس" و"سينغل ستور" تتعاونان في تيسير الوصول إلى البيانات وتحسين الإنتاجية وتوسعة الرؤى التحليلية المعمّقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - بدأت شركة "ساس"، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحليلات، العمل عن كثب مع شركة "سينغل ستور" SingleStore لمساعدة المؤسسات على إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى البيانات والاستفادة منها، وعلى رفع مستويات الأداء وزيادة القدرة على التوسّع، واكتساب القدرة على الرؤية المتعمّقة في البيانات. وتتيح منصة "ڤايا" من "ساس" SAS Viya مع قواعد بيانات "سينغل ستور" استخدام تقنيات "ساس" في مجالي التحليلات والذكاء الاصطناعي على البيانات المخزنة في قواعد بيانات "سينغل ستور" السحابية الفورية. ويتيح التكامل بين الجانبين القدرة على الوصول المرن والمفتوح إلى البيانات المنسَّقة للمساعدة في تسريع استخلاص القيمة المنشودة من الاستخدامات، سواء السحابية أو الهجينة أو المحلّية ضمن مكان العمل.

وبهذه المناسبة، قال كارل أولوفسون نائب الرئيس لأبحاث برمجيات إدارة البيانات لدى شركة الأبحاث العالمي "آي دي سي"، إن ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتخزين والبنية التحتية، وزيادة التعقيد المرتبط بتكامل البيانات والمعالجة اليدوية لها، كثيرًا ما تعيق قادة التقنية عن اتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية. وأضاف: "بوسع المؤسسات تحسين الإنتاجية ورفع الأداء وخفض التكاليف الاقتصادية وتسريع القرارات التي تعتمد على البيانات، من خلال امتلاك المزيد من قدرات تحليلات البيانات".

وتهدف الشركتان، من خلال تكثيف البيانات ضمن قواعد بيانات "سينغل ستور" ورفع الأداء التحليلي بقدرات "ساس" التقنية، إلى تبسيط التعقيدات المرتبطة بإدارة البيانات وتكاملها، وتقليل الوقت الحوسبي المطلوب لتدريب النماذج المتطورة.

وأكّد براين هاريس كبير مسؤولي التقنية لدى "ساس"، أن حركة البيانات المتكررة والعمليات اليدوية وقواعد البيانات المعزولة، لدى العديد من المؤسسات، "تصعّب استخلاص القيمة بسرعة من التحليلات". وأضاف: "تقدّم منصة "ڤايا" من "ساس" من خلال تكاملها مع قواعد بيانات "سينغل ستور"، مجموعة من القدرات المتفوّقة التي تبسّط البيانات التكرارية وتسرّع حلقات التحليلات لتحسين سرعة اتخاذ القرار وإطلاق العنان لتلك القيمة المنشودة".

ويتيح هذا التكامل التقني بين الجانبين تنفيذ التحليلات المتقدمة المستندة على تقنيات تعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي من "ساس" مباشرةً على جداول قواعد البيانات في "سينغل ستور"، ما يمكّن الجانبين من تخفيف الأعباء التقنية الملقاة

على كاهل العملاء نتيجة مخازن البيانات المكررة كثيرًا، الأمر الذي يساعدهم على تحسين أداء المهام التحليلية واستكشاف أبرز المزايا التنافسية التي يمكن استنباطها من تحليل البيانات التي بحوزتهم.

من ناحيته، قال راج ڤيرما الرئيس التنفيذي لشركة "سينغل ستور"، إن دمج قواعد البيانات الهجينة متعدّدة البيئات السحابية من "سينغل ستور" في محرّك التحليلات الموازي "ڤايا" من "ساس"، من شأنه تحسين الأداء وتقليل التكلفة وتمكين الاستفادة من التطبيقات الفورية لدى المؤسسات. وأعرب المسؤول عن شعوره بالفخر للشراكة مع الشركة التي جعلت التحليلات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات واقعًا ملموسًا، وأضاف: "لطالما نالت شركة "ساس" إعجابنا من النواحي التقنية والثقافية والريادية، لذا فإننا نعتزّ بتعاوننا معها في مساعيها الرامية للتجديد والابتكار في هذا المجال الحيوي".

وكانت "سينغل ستور" أعلنت في ديسمبر 2020 عن إبرام شراكة استراتيجية مع "ساس". ويمكن التعرف على المزيد عن التكامل بين منصة "ڤايا" من "ساس" وقواعد بيانات "سينغل ستور"، من خلال الصفحتين lestoresing-sas.com/viya وviya-singlestore.com/partners/sas.

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نبذة عن "سينغل ستور"

تتيح شركة "سينغل ستور" SingleStore قواعد بيانات سحابية حديثة فائقة السرعة مصمّمة لتلبية متطلبات المؤسسات في حقبة البيانات المكثفة. وتوحّد "سينغل ستور" جميع البيانات عبر دمج المعاملات والتحليلات في قاعدة بيانات واحدة قوية موزعة ومتعددة النماذج، تقدّم أداءً استثنائيًا، مع تقليل التكلفة والتعقيد. وتستخدم العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم قواعد البيانات من "سينغل ستور" لإنشاء تطبيقات حديثة وتقديم تحليلات سريعة والقضاء على التمدّد في قواعد البيانات. وتتاح "سينغل ستور" في جميع المنصات السحابية الرائدة، سواء عبر تقديمها كخدمة سحابية أو بشكل هجين، أو داخليًا في مقارّ العمل. يمكن زيارة www.singlestore.com أو متابعة الشركة على @SingleStoreDB أو @SingleStoreDevs لمزيد من التفاصيل.