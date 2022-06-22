عقدت ساب، اﻟﺸﺮﻛﺔ الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، اتفاقية مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تتعلق بحزمتها المتكاملة لمراقبة الملاحة الجوية لتأمين حوالي 95 مركزًا للتحكم بالحركة الجوية يتوزعون بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين ومركز عمليات الطوارئ.

وتعد حزمة ساب المتكاملة لمراقبة الملاحة الجوية (I-ATS) الحل الأمثل من الجيل التالي الذي يعتمد على منتجات تدعم أتمتة أنظمة مراقبة الحركة الجوية القابلة للانتشار على نطاق واسع. ويمثل حل (I-ATS) منصة رقمية مرنة وقابلة للتطوير توفر وحدات تحكم ضمن الأبراج عبر مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة حركة الملاحة الجوية بأمان وكفاءة. يتضمن الحل الخاص بمطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) أيضًا نظام إدارة المغادرة (DMAN)، والذي يسهل التسلسل الزمني للطائرات المغادرة.

وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" في الإمارات العربية المتحدة: ’’تم تطوير جميع الجوانب الرئيسية لنظام (I-ATS) بالتعاون الوثيق مع المستخدمين النهائيين أنفسهم، مع التركيز بشكل أساسي على مرونة الاستخدام، وتعزيز الوعي بالحالة وخفض الأعباء على وحدات التحكم. سوف يدعم هذا الحل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية في تطوير أبراج المراقبة بواسطة أحدث المنصات الرقمية وتوفير سير عمل أكثر كفاءة لوحدات التحكم‘‘.

ومن المخطط أن تقوم ساب بتطبيق النظام بشكل ممنهج وتدريجي، بدءًا من ورش العمل لتصميم أبراج التحكم وتكوين واجهات الآلات البشرية لأنظمة مراقبة الملاحة الجوية المتكاملة. وستشمل مرحلة التنفيذ النهائي منصة اختبار وتحقق، بالإضافة إلى أنظمة للطوارئ والتشغيل لكل مطار. كما سوف يتم وضع غالبية مراكز وحدات التحكم في مطار آل مكتوم الدولي DWC.

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