الشركة تقدم عروض عمل لخريجي برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية (SEEDS)

أعلنت ساب، الشركة الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، عن تقديمها عروض عمل لخريجي الدفعة الأولى من برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية (SEEDS) للانضمام إلى فريق عمل الشركة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتماشيًا مع التزام ساب بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع الدفاع والأمن في الدولة، حصد أربعة طلاب إماراتيين الفرصة للحصول على خبرة عالمية عبر التدرج لمدة ستة أشهر في أقسام الشركة المختلفة ومرافقها الأكثر تطورًا في السويد.

وتعليقًا على تخريج الدفعة الأولى من البرنامج، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" في الإمارات العربية المتحدة: ’’يسرنا الترحيب بالدفعة الأولى من متدربي برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية، واستقبالهم كموظفين بدوام كامل في مكاتب الشركة بأبوظبي. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الدفاع والأمن، نسعى في ساب إلى الارتقاء بالمواهب الإماراتية من خلال تزويد الجيل القادم من المختصين الإماراتيين بالمهارات الهندسية المتقدمة، فضلًا عن إنشاء وظائف عالية التقنية ذات مسارات مهنية هادفة‘‘.

ويعد برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) التي تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات العربية المتحدة. وتمنح مشاركة ساب في البرنامج للمتدربين فرصة العمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء العالميين وتعلم مهارات عالمية المستوى قبيل تقديم عروض عمل لهم بدوام كامل في مرافق الشركة في الإمارات العربية المتحدة. وعمل المتدربون في مهام عدة خلال البرنامج، منها أنظمة الطائرات، وصيانة الأنظمة الفرعية وتوفير الدعم اللوجستي لها، إضافةً إلى تطوير البرمجيات.

ومن جانبه، قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: ’’يسعدنا انخراط شركة ساب في برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية، ونطمح من خلال خطط المجلس إلى زيادة مستوى انضمام المواهب المحلية لشركات عالمية كبيرة مثل ساب. كما يركز مجلس التوازن الاقتصادي على تنمية القدرات الاماراتية وتعددية برامج التوظيف، وتحديد القدرات الحيوية، إضافةً إلى تشكيل مصدر إلهام للمهارات الوطنية من خلال الشراكات عالمية المستوى‘‘.

ودعمًا للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، تساهم ساب في تطوير المواهب المحلية والنمو طويل الأمد للصناعات الأمنية والدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تلتزم ساب بتعزيز التوطين حيث يشكل المواطنون الإماراتيون العاملون بها نسبة 14٪ في مجالات الهندسة والعلاقات الحكومية. وسوف تسعى ساب في السنوات المقبلة إلى زيادة نسبة فرص التوطين بالشركة مع التركيز بشكل خاص على أقسام هندسة وتطوير البرمجيات، والهندسة الميكانيكية، والتصميم الإلكتروني.

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