شاركت سابك للمغذيات الزراعية راعياً من فئة النخبة في مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة الذي أقيم في سنغافورة، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022م، حيث سلطت الضوء على التزامها بدورها كشركة موثوقة توفر حلولاً مستدامة ومبتكرة لزبائنها حول العالم.

وأثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى المهندس يزيد العنقري، نائب الرئيس للأعمال في الشركة، كلمة ترحيبية أكد خلالها التزام شركة سابك للمغذيات الزراعية بمسؤوليتها تجاه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والبيئة، وأهمية تلبية المتطلبات الحالية دون التأثير على مستقبل كوكبنا.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، استضافت الشركة حفل استقبال لزبائنها، حيث أكد العنقري أمام الحضور التزام (سابك) بدورها في خدمة القطاع الزراعي من خلال تقديم مُغذيات زراعية مستدامة ومبتكرة، مُصممة خصيصاً لتحسين جودة وإنتاجية النبات والحصول على أفضل النتائج، ومساعدة المحاصيل في النمو في أنواع مختلفة من التربة.

شكل المؤتمر منصة تفاعلية أسهمت في إبراز الشركة لشعارها والتأكيد عليه، والذي يتمثل في: (أسلوبنا في الزراعة يهُم الجميع)، إذ يعكس حرص الشركة على الاستجابة للتوجهات الكبرى في قطاع الزراعة، المتعلقة بالآثار البيئية والأمن الغذائي والكفاءة الزراعية، حيث تبنّت مبادرات تواكب هذه التوجهات لتحقيق أداء رائد بين كبرى الشركات في هذا القطاع وتحقيق هدفها لأن تكون الشركة الرائدة في مجال المغذيات الزراعية على المستويين المحلي والعالمي.

وكانت سابك للمغذيات الزراعية قد حصلت على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، حيث منحت وكالة اختبار وفحص واعتماد مستقلة رائدة، تتخذ من ألمانيا مقراً لها، شهادة لمنشأة إنتاج الأمونيا الزرقاء التابعة لشركة سابك للمغذيات الزراعية للمصادقة على إنتاج 37,800 طن من الأمونيا الزرقاء.

جدير بالذكر أن مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة يعتبر الحدث الأهم الذي يجمع الأطراف الرئيسة الفاعلة عالمياً في مجال الأسمدة للتعرف إلى أحدث التطورات في هذه الصناعة. وتُعد (سابك) عضواً نشطاً في الاتحاد على مدى سنوات عديدة.

سابك للمغذيات الزراعية بإيجاز

سابك للمغذيات الزراعية هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). تمتلك (سابك) 50.1٪ من الشركة ويملك القطاع الخاص والأفراد النسبة المتبقية البالغة 49.9٪. تعد الشركة أحد منتجي الأسمدة الرواد في العالم. تتضمن باقة منتجات الشركة أسمدة اليوريا والأمونيا والفوسفات ومنتجات متخصصة أخرى.

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