أبرمت (سابك)، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات، وشركة (ساينتفك ديزاين)، التابعة لها والرائدة في مجال ترخيص تقنية جلايكول الإيثيلين، وشركة (ليندي الهندسية) التابعة لشركة (ليندي) الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية والهندسة، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الرامية لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين المرخصة من شركة (ساينتيفيك ديزاين).

يهدف التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وتطوير تقنية منخفضة الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنية (سابك) المبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتنقيته لمصانع الجلايكول المرخصة من شركة (ساينتيفيك ديزاين) في جميع أنحاء العالم؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة في عملية إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين ووضع معايير يحتذى بها للصناعات الخالية من الكربون.

وأكد بوب موهان، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، كبير مسؤولي التقنية، كبير مسؤولي الاستدامة في (سابك)، التزام الشركة تحديد مسار واضح نحو الحياد الكربوني الذي يستلزم تطوير التقنيات المبتكرة على نطاق واسع، سواء ضمن قاعدة أصول الشركة الحالية أو في عمليات النمو المستقبلية.

وأضاف موهان أن (سابك) تتبنى روح الابتكار والتعاون من أجل تطوير تقنيات وعمليات جديدة تعزز المسير نحو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة لالتقاط الكربون وهذه الفرصة الجديدة للتعاون مع شركة (ليندي الهندسية) تبرزان أهمية الاستفادة من خبرات (سابك) التقنية لتحويل المخلفات إلى موارد قيمة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

وأعرب جون فان دير فيلدن، نائب الرئيس الأعلى للمبيعات العالمية والتقنية في شركة (ليندي الهندسية)، عن اعتزازه بالتعاون مع (سابك) لإزالة الكربون من عمليات صناعة البتروكيماويات، مثنيا على العلاقة التاريخية الممتدة والراسخة من التعاون بين الشركتين، التي تقوم على تبادل نقاط القوة والخبرات.

وأشار فان دير فيلدن إلى أن الجمع بين تقنية معالجة الغاز التي تمتلكها (ساينتفك ديزاين) التابعة لـ(سابك) وخبرة (ليندي) في التقاط ثاني أكسيد الكربون وتسييله، إضافة إلى سجلها الحافل في تصميم المصانع وتنفيذها وتشغيلها، يعزز طموح الشركة نحو تحقيق الحياد الكربوني في صناعة البتروكيماويات.

وصرح الدكتور عطية أبو رقبة، الرئيس التنفيذي لشركة (ساينتيفيك ديزاين): "نحن متحمسون لهذه المسيرة الرائدة مع (سابك) و(ليندي الهندسية)، التي تهدف إلى دمج تقنية (سابك) لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتنقيته في عمليات إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين، بما يسهم في تقليل التأثير البيئي. ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع التزامنا الراسخ بالاستدامة، ويعزز مكانة (ساينتيفيك ديزاين) الرائدة في تقديم تقنية جاهزة لإنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين الخالي من الكربون".

سيؤدي هذا التعاون إلى الاستفادة من تقنية ثاني أكسيد الكربون التي تمتلكها (سابك)، والتي أظهرت فعاليتها من خلال إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم لاستخلاص واستخدام ثاني أكسيد الكربون في شركة (المتحدة) التابعة لـ(سابك). وهي تقنية تتمتع بالقدرة على استعادة وتنقية ما يصل إلى (500) ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، والتي كان من الممكن أن تنطلق إلى الغلاف الجوي أثناء عملية إنتاج جلايكول الإيثيلين. ويمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص إلى منتجات قيمة مثل اليوريا، وهي من المغذيات الزراعية الحيوية التي تعزز المحاصيل الزراعية، والميثانول، وهو لبنة بناء متعددة الاستخدامات لمختلف المواد الكيميائية، وثاني أكسيد الكربون المسال، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية والمشروبات.

وكانت (سابك) قد أعلنت في عام 2021م هدفها الالتزام بالحياد الكربوني، من خلال تحقيق خفض بنسبة 20% في نطاقي الانبعاثات (الأول والثاني) بحلول عام 2030م كهدف مرحلي مقارنة بعام 2018م، والوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس. وتتألف خارطة الطريق التي وضعتها الشركة بخصوص تحقيق الحياد الكربوني من خمسة مسارات مهمة؛ هي كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتشغيل الكهربائي، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) والهيدروجين الأخضر / الأزرق.

يُمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين كل من (سابك) و(ساينتفيك ديزاين) و(ليندي الهندسية) خطوة مهمة نحو تحول صناعة الكيماويات، وتعجيل الانتقال إلى مستقبل مستدام ومحايد للكربون.

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