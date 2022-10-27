أثناء مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

شاركت (سابك) في النسخة السادسة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض خلال الفترة من (25 إلى 27) أكتوبر 2022م، الذي يضم آلاف القادة الذين يمثلون قطاعات حكومية وتجارية مختلفة اجتمعت من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مناقشة مسارات الاستثمار الجديدة واتجاهات الصناعة المهمة تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد".

انعقد المؤتمر تحت رعاية معهد مبادرة مستقبل الاستثمار وانضم إلى القادة العالميين في المؤتمر سعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ، رئيس مجلس إدارة (سابك)، وسعادة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة (سابك). وجاءت مشاركة (سابك) الفاعلة في هذا المؤتمر بوصفها إحدى الجهات السعودية الرائدة في مجال تطوير الكفاءات المحلية والمشاريع التجارية.

أثناء المشاركة في إحدى حلقات النقاش التي تتناول موضوع الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الخمسين المقبلة، أكد المهندس الفقيه أن استراتيجية أعمال (سابك) يتم تنفيذها ضمن آفاق زمنية مختلفة، ويجري التقدم فيها جميعاً بصورة متزامنة. وأضاف "فعلى المدى القصير، وبمساعدة التقنيات الرقمية، تتفاعل الشركة بشكل سريع مع التغيرات غير المتوقعة في الأسعار والاضطرابات التي تشهدها سلسلة الإمدادات. أما على المدى الطويل، فتنفذ (سابك) هيكلاً جديداً في نظام حوكمتها يدمج عنصر المساءلة في جميع الأعمال التي تحقق أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة. وعلى المدى المتوسط، تواصل (سابك) تطوير التقنيات المبتكرة بشكل استباقي، فضلاً عن تعزيز سلسلة الإمدادات والشبكات اللوجستية لديها، والاستثمار في رأس المال البشري، والذي يعد أهم أصول الشركة ومصدرها الأساسي للتقدم في أنموذج أعمالها، حيث نعمل باستمرار على برامج تأهيلية متخصصة لصنع قيادات مبدعة قادرة على الابتكار، لمواكبة مستقبل الصناعة والأعمال ".

خلال المؤتمر، سلطت (سابك) الضوء على استراتيجيتها للنمو المستدام من خلال مشاركتها في فعاليات مزاد السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني؛ الذي أقيمت فعالياته على هامش المؤتمر. يسهم المزاد – الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة – في تسهيل حركة الاستثمارات التي تعمل على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وتدعم جهود المملكة التي تستهدف الوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060م.

شركة (سابك) ملتزمة بالإسهام بدور رئيس في تحقيق استراتيجيات الاستدامة في المملكة، بما في ذلك "مبادرة السعودية الخضراء"، وبما ينسجم مع أهداف (رؤية السعودية 2030).

تسعى (سابك) إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م في العمليات الخاضعة لسيطرتها، مع مراعاة الطموحات والالتزامات والمبادرات الإقليمية والوطنية المختلفة. وتركز (سابك) أولاً على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن عملياتها الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 20٪ بحلول عام 2030م (مقارنةً بمستويات عام 2018م). وفضلاً عن ذلك، تهدف (سابك) إلى التعاون مع شركائها في المبادرات التي تطمح إلى تقليل الانبعاثات غير المباشرة على طول سلاسل القيمة الخاصة بمنتجاتها.

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