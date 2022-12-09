توصلت (سابك) إلى اتفاق مع شركة (روم هولدنغ المحدودة) لبيع قطاع أعمالها الخاص بالنماذج الوظيفية؛ في إطار توجه (سابك) للتركيز على أعمال البتروكيماويات والمغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

يتولى قطاع أعمال النماذج الوظيفية في (سابك) تطوير وتصنيع منتجات الألواح والأفلام البلاستيكية الحرارية الهندسية القائمة على راتنج بولي كربونيت لكسان® عالي الجودة، والتي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، بدءاً من البناء والتشييد، والإلكترونيات الاستهلاكية، مروراً بالديكورات الداخلية للطائرات والقطارات وصولاً إلى شاشات العرض. ويُمارس القطاع عملياته في 19 دولة ولديه حوالي 700 موظف.

سيتم توقيع الاتفاقيات النهائية بين الشركتين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التشاور مع مجالس العمل والنقابات المعنية في أوروبا. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2024م، بعد اكتمال الموافقات التنظيمية وإتمام إجراءات اقتطاع أعمال النماذج الوظيفية من باقي عمليات (سابك).

وسيتم مشاركة معلومات إضافية حول هذه الصفقة المحتملة بمجرد إتمامها.

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(سابك) بإيجاز

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تدير الشركة عملياتها الصناعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الأساسية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.

تدعم (سابك) زبائنها من خلال تحديد الفرص المتاحة وتطويرها ضمن الأسواق النهائية الرئيسة، بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والأجهزة الطبية، والتعبئة والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والطاقة النظيفة، وغيرها.

حققت (سابك) في عام 2021م أرباحًا صافيةً بلغت 23 مليار ريال سعودي (6.15 مليار دولار أمريكي)، وسجَّلت إيرادات المبيعات في العام نفسه 174 مليار ريال سعودي (46.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي الأصول 318 مليار ريال سعودي (84.9 مليار دولار أمريكي)، وكان حجم الإنتاج خلال العام 2021م 58 مليون طن متري.

تعمل الشركة في حوالي خمسين بلدًا حول العالم، وتضم ثروتها البشرية أكثر من 31 ألف موظف، وقد نجحت - بفضل تشجيعها الابتكار وتحفيز روح الإبداع - في تسجيل وامتلاك 10090 براءة اختراع؛ مع امتلاك موارد بحثية كبيرة تشمل محاور مركزية للابتكار تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشمال آسيا.