دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين، عن توقيعها شراكة استراتيجية إقليمية مع شركة «نوتانيكس» Nutanix (المدرجة في بورصة ناسداك: NTNX)، الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة تهدف من خلالها إلى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وتكشف هذه الشراكة التي تم توقيعها ضمن فعاليات معرض جايتكس 2024، عن التزام الشركتين بتشجيع المؤسسات على تبني الحلول السحابية من خلال تقديم حلول بنية تحتية حديثة تدمج بسلاسة بين البنى التحتية المكانية التقليدية والسحابية، ما يسمح للمؤسسات بتوزيع البيانات و تطبيقات الأعمال بكفاءة عبر منصات السحابة الهجينة، ويضمن انتقالاً إلى المنصات السحابية بشكل سلس وآمن وقابل للتطوير، من خلال توفير بنية تحتية جاهزة تمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تحسين الأداء، وتبسيط العمليات، وتعزيز المرونة التشغيلية، للتمتع برحلة رقمية مستدامة.

هذا وقال السيد أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: "يعزز تعاوننا مع نوتانيكس التزام زين تك بتسريع عملية استفادة عملائنا من استثماراتهم التقنية. حيث نعمل على تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من تبني الحلول السحابية الأتمتة، والاستفادة من قدرات السحابة الهجينة لزيادة الكفاءة ودفع الابتكار. كما نحرص على تعزيز الأجندة الرقمية لعملائنا ودعم استدامة أعمالهم من خلال تبسيط عملياتهم التقنية وتقليل التكاليف."

حيث يركز هذا التعاون بين زين تك و"نوتانيكس" على أهمية الأتمتة، وبنية السحابة الهجينة، والمعايير الأمنية، الأمر الذي يسمح للمؤسسات بالانتقال إلى بنية تحتية تقنية حديثة بسلاسة وأمان. كما يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للشركتين في دفع إمكانيتا تبني الحلول السحابية لتحقيق قابلية التوسع والمرونة بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات والحكومات في المنطقة.

ومن جانبه، قال تامر ريال، مدير المبيعات لمنطقة شمال الخليج في نوتانيكس: "سعداء بالتعاون مع زين تك لتعزيز عملية لدفع التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. حيث سنتمكن اليوم من دمج حلول نوتانيكس السحابية المتقدمة مع تواجد زين تك القوي في السوق الإقليمي وتمكين المؤسسات على مواجهة التحديات التي تواجهها في مسيرتها نحو الانتقال إلى السحابة، عبر تبسيط العمليات وتقليل تكاليف الملكية. كما تعد هذه الشراكة أساسية لمساعدة المؤسسات من القطاعين العام والخاص من تحقيق الابتكار والمرونة في عالم اليوم الرقمي سريع التطور."

وستعمل زين تك و"نوتانيكس" من خلال هذه الشراكة على وضع أسس بنى تحتية تقنية مرنة ومستدامة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق أهدافها للتحول الرقمي، ويدعم اقتصاداً رقمياً أكثر استدامة ومتانة. كما ستساهم هذه الشراكة وبالاستفادة من حلول نوتانيكس السحابية المتطورة في تبسيط العمليات التقنية، وتقليل التكاليف، ودفع عملية تبني الحلول السحابية، مما يتيح نهجاً سلساً وقابلاً للتطوير للتمتع ببنية تحتية حديثة ومبتكرة.

المزيد عن ZainTECH

ZainTECHهي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد.

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تستفيد ZainTECH من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

تشكل شركة ZainTECH ركيزة أساسية في تطور أعمال شركة زين الجوهرية في قطاع الاتصالات، لتعزز من موقعها وتبني على نقاط قوتها المتعددة مما يمكنها من الابتكار والاستثمار والنمو في مجالات تتخطى نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الامر الذي يساهم بتحقيق رؤية شركة زين كمزود اسلوب حياة رقمي متطور معاصر ورائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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