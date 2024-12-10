دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين وعضو في شبكة شركاء أوراكل (OPN)، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل، بهدف الاستفادة مما تمتلكه الشركتان من نقاط قوة للعمل على تسريع عملية التحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث تؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة من التعاون المستقبلي لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية المتطورة، والاستشارات التقنية التي تدعم عمليات تطوير الأعمال وعمليات القطاع العام. حيث ستلتزم الشركتان بتسهيل تبني التقنيات الحديثة وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام والتنافسية في المنطقة.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز القدرات الرقمية للشركات والحكومات في المنطقة من خلال بنية أوراكل السحابية، وقواعد بياناتها، وتطبيقات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الأمن السيبراني المتطورة. كما ستتكامل هذه الأدوات مع خدمات زين تك الحالية لتمكين الشركات من تحسين العمليات، وإدارة البيانات بفعالية أكبر، وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

كما تعتزم زين تك دعم تبني حلول أوراكل السحابية من خلال الاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق الإقليمي، وعلاقاتها القوية مع العملاء، وخدماتها المتكاملة. كما ستركز الشراكة على توفير الدعم المحلي وخدمات التكامل والخدمات المدارة، مما يسهل على الشركات في المنطقة الاستفادة من تقنيات أوراكل.

وبهذه المناسبة، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: "يعكس هذا التعاون مع أوراكل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لعملاء أوراكل. حيث سنستفيد اليوم من الخبرة العالمية لشركة أوراكل في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع فهم شركتنا العميق لأسواق المنطقة، فإننا نعمل على تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين عملائنا من الحفاظ على الريادة في اقتصاد رقمي يتسم بالتنافسية المتزايدة."

من جانبه، صرّح إلمار فان إمينيس، نائب رئيس خدمات استشارات التكنولوجيا في أوراكل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل تعاوننا مع زين تك خطوة هامة نحو دفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال دمج بنية أوراكل التحتية السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة مع المعرفة العميقة لزين تك بالأسواق وخدماتها القوية، يمكننا تمكين الشركات والحكومات من تبني الابتكار وتحسين العمليات، لنساهم معًا، لا نعزز القدرات الرقمية للمؤسسات فحسب، بل نساهم أيضًا في تحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتحديث."

وسيعمل الطرفان على التعاون في مبادرات تشمل تحسين الحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مما يضمن استفادة العملاء من الإمكانات الكاملة للأدوات الرقمية المتقدمة. الأمر الذي يؤكد التزامهما باستكشاف الفرص ذات الإمكانات العالية، مع تقديم حلول مبتكرة تدعم رحلة التحول الرقمي للشركات في المنطقة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو طويل الأمد وتعزيز الابتكار وضمان نجاح العملاء على المدى البعيد.

المزيد عن زين تك

زين تك هي مزود حلول رقمية إقليمي متكامل، تعمل على توحيد أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم قيمة فريدة من نوعها من الحلول والخدمات الرقمية تحت سقف واحد. ترتكز الشركة في فكرتها نحو قيادة التحول الرقمي للمؤسسات والشركات والعملاء الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مركز تميز وحلول مدارة، عبر الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البنية التحتية الحديثة" معالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حلول الطائرات بدون طيار والروبوتات، والحلول الرقمية.

وتستفيد زين تك من الوصول العالمي لشركة زين، وبصمتها الإقليمية الفريدة، والبنية التحتية العميقة والممتدة من خلال وجودها في الكويت، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، السودان، جنوب السودان، والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أسواق رئيسية أخرى في الشرق الأوسط. تشكل زين تك عمودًا فقريًا في تطور أعمال الاتصالات الأساسية لشركة زين الام لتعظيم القيمة وتبني امتداداً راسخاً باعتمادها على نقاط القوة العديدة للشركة لخلق وللاستثمار في قطاعات النمو الانتقائية خارج الخدمات المتنقلة القياسية. وهذا بدوره يدعم رؤية زين لتصبح مزودًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي.

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