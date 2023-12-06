المركز الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق رسالة "زين تك" وتنفيذ عملياتها سيقود عدداً من المبادرات المرتبطة بالتكنولوجيا ويسهم في تحديد أوجه التآزر ضمن مختلف قطاعات عمل الشركة

مركز التميّز الموسّع لشركة "زين تك" في دولة الإمارات يضمّ مركز عمليات الشبكة ومركز عمليات الأمن ومركز تجربة العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "زين تك"، الشركة المزوّدة للحلول الرقمية المتكاملة لدى مجموعة "زين"، عن إنجازها اليوم مبادرة استثمار ضخمة عبر افتتاح مركزها المتطوّر والجديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع نطاق عملياتها من قلب مدينة دبي للإنترنت، الوجهة التابعة لمجموعة تيكوم والرائدة على مستوى المنطقة لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مواصلة تعزيز مكانة "زين تك" في طليعة الشركات التي تقود مساعي التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة، بما يسهم في تمكين الشركة من تلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية. وسيكون مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تتخطّى مساحته 13 ألف قدم مربّع بمثابة مركز تميّز في العمليات، فضلاً عن إسهامه في قيادة عددٍ من المبادرات المرتبطة بالتكنولوجيا وتحديد أوجه التآزر ضمن مختلف قطاعات عمل الشركة.

وتسعى "زين تك"، من خلال مركز التميّز الخاصّ بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يضمّ أكثر من 300 موظف، إلى تعزيز التعلّم المستمرّ والتعاون الفعّال على مستوى عملياتها الإقليمية. وقد حضر حفل افتتاح مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، بمَن فيهم بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين؛ وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وأندرو حنّا، الرئيس التنفيذي لشركة "زين تك"؛ وعمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، أشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري بأن التعاون بين كافة مجالات التخصّص من الركائز الأساسية للتحفيز على الابتكار والاستفادة من إمكاناته القصوى، وذلك على نطاق يسهم في إحداث تحوّل إيجابي في كيفية أداء الأعمال ضمن مختلف القطاعات.

وقال عمار المالك: "نحرص في مدينة دبي للإنترنت على انسجام جهودنا ومساعينا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مجالات التآزر والعمل المشترك. تطمح شركة "زين تك" من خلال مقرّها الجديد في مجمّعنا المبتكر إلى تمكين موظفيها الموهوبين في كافة أنحاء العالم من التواصل والتعاون وتبادل المعرفة بسلاسة تامّة من قلب مدينة دبي، الوجهة العالمية الرائدة لأهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم. نحن حريصون على توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وبيئة داعمة لصُنّاع التكنولوجيا والتحول الرقمي بما يسهم في تشكيل ملامح المشهد التكنولوجي العالمي في المستقبل".

ومن جانبه، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة "زين تك": "يُعدّ افتتاح مكاتبنا الجديدة في مدينة دبي للإنترنت خير دليل على التزامنا الراسخ بدعم الابتكار وقيادة الحلول الرائدة التي تسهم في توفير إمكانات لا حدود لها لعملائنا. وإننا نطمح من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد، بصفته مركزاً محورياً لتنفيذ عمليات شركة "زين تك"، إلى قيادة عددٍ من مبادرات التكنولوجيا وتحديد أوجه التآزر ضمن مختلف قطاعات عملنا، بما يمكّننا من توسيع نطاق أعمالنا ودخول أسواق جديدة في المستقبل".

وأضاف قائلاً: "تُعدّ مدينة دبي للإنترنت ومجموعة تيكوم وجهة حيوية بارزة للابتكار والتحوّل الرقمي، حيث تسهمان في توفير بيئة العمل المثالية الداعمة للتقدّم والنمو والارتقاء بشكل فاعل بقطاع التكنولوجيا الذي يشهد تغيّرات متسارعة باستمرار".

تجدر الإشارة إلى أنّ مكاتب "زين تك" الحديثة في مدينة دبي للإنترنت مجهّزة بمركز عمليات الشبكة، الذي يدعم بشكل استراتيجي محفظة أعمالها الواسعة والقائمة على السحابة في منطقة الخليج ويُعدّ بمثابة بوابة للخدمات التي تقدّمها لعملائها. ويوفر هذا المركز عالي الكفاءة أعلى معايير الخدمة لما يزيد عن 500 عميل، بما يضمن حصول كافة العملاء على أعلى مستوىً من الدعم عند الحاجة. وتضمّ مكاتب "زين تك" الجديدة كذلك مركز عمليات الأمن الذي تمّ إنشاؤه مؤخراً، وهو المركز الرابع للشركة ضمن محفظة أعمالها الإقليمية المتنامية والمخصّص للكشف عن المخاطر السيبرانية والاستجابة لها بكفاءة عالية.

أما مركز تجربة العملاء الخاصّ بشركة "زين تك"، فيهدف إلى توفير بيئة عمل تتمحور حول العميل أولاً وأخيراً، حيث يستعرض عدداً من التجارب الحية وخبرة الشركة الواسعة في مجالات إنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار وعلم الروبوتات وحلول البيانات. وانطلاقاً من حرص "زين تك" على تحقيق الاستدامة باعتبارها من الأولويات الرئيسية لدى مجموعة "زين"، يمتاز مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد بما يحتويه من ابتكارات تكنولوجية فعّالة من حيث استهلاك الطاقة وآليات متقدّمة للحدّ من النفايات.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، علماً أنها لعبت، وما زالت، دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل بما فيها الشركات المصنفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل "جوجل" و"3 إم" و"مايكروسوفت" و"كريم"، حيث يعمل في هذه الشركات ما يزيد عن 29 ألف متخصص.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل حي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية.

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