بغداد، العراق: أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هورايزون"، المزود الرائد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبتكرة والموثوقة في العراق، والشريك الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة زين العراق، والمتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية شاملة عبر مختلف القطاعات، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ITEX Iraq 2024 في نسخته الثالثة.

يشكل هذا التعاون محطة هامة في مسيرة توسع زين تك على المستوى الإقليمي، بالتعاون مع "هورايزن"، الشريك الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة زين العراق، مما يعزز موقعها الريادي لإحداث تحول جذري في المشهد الرقمي في العراق من خلال تقديم حلول تكنولوجية متطورة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، والمالية، والرعاية الصحية، والتعليم. وستركز الشراكة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة، بدءاً من حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وصولا إلى إدارة البيانات والشبكات المتقدمة.

تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين خبرات زين تك الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات شركة " هورايزون" المتأصلة في العراق. وتهدف الشركتان عبر دمج نقاط قوتيهما إلى تعزيز النمو والابتكار والتميز في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص جديدة للشركات في السوق العراقي، وتعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات العراقية، ودعم النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء البلاد.

وتعليقاً على التعاون، قال السيد أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: "سعداء بتعاوننا مع شركة هورايزون اليوم، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة تعكس استراتيجيتنا الهادفة للتوسع في العراق والإقليم، حيث سنضع عبر مذكرة التفاهم بين الشركتين أسسا نجمع فيها جهودنا ومواردنا وخبراتنا بالإضافة إلى التقنيات المتطورة التي نمتلكها بهدف تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الفريدة التي يتطلع السوق العراقي إلى تبنيها".

من جهته، قال السيد يسري يونس، المدير العام لشركة هورايزون: "ستعزز شراكتنا مع زين تك، الشركة الرائدة والموثوقة في مجال التحول الرقمي، من قدرتنا على جلب الحلول الشاملة والمتطورة التي تقدمها زين تك إلى اسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي سيساهم في تمكين المؤسسات الخاصة والحكومية في العراق من الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية الحديثة وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار".

هذا وستكون زين العراق، المزود الرائد لخدمات الاتصالات، الشريك الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر "آيتيكس ITEX Iraq 2024"، بينما ستشارك "هورايزون "، الشريك الاستراتيجي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة زين العراق، في رعاية النسخة الثالثة من هذا الحدث.

المزيد عن ZainTECH

ZainTECHهي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد.

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تستفيد ZainTECH من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

تشكل شركة ZainTECH ركيزة أساسية في تطور أعمال شركة زين الجوهرية في قطاع الاتصالات، لتعزز من موقعها وتبني على نقاط قوتها المتعددة مما يمكنها من الابتكار والاستثمار والنمو في مجالات تتخطى نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الامر الذي يساهم بتحقيق رؤية شركة زين كمزود اسلوب حياة رقمي متطور معاصر ورائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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